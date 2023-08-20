Ramalan Zodiak 21 Agustus: Cancer Peningkatan di Kehidupan Sosial, Virgo Tak Perlu Lihat ke Belakang

BAGAIMANA nasib kata peruntungan zodiak Anda di awal pekan menuju minggu terakhir bulan Agustus? Dikutip dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini untuk Cancer, Leo dan Virgo dari ahli astrologi Sally Brompton.

1, Cancer: Situasi uang keuangan yang sehat membuat para Cancer tak khawatir selama beberapa hari ke depan, seperti yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir sebelumnya. Kabar baiknya, seputar kehidupan sosial juga akan ada peningkatan baik.

2. Leo: Pengorbanan yang Anda lakukan di awal tahun akan terbayar baik secara emosional mau pun finansial. Dimulai hari ini, ada peluang yang menghampiri selama beberapa hari ke depan. Ini sebagai hasil karena Anda sudah melakukan hal yang benar dan melakukannya dengan baik.

3.Virgo: Pusatkan energimu ke tempat dan sesuatu yang benar, para Virgo tak perlu melihat ke belakang menganalisa yang sudah terjadi. Tak perlu berharap Anda bisa lebih ambisius dari sekarang.

(Rizky Pradita Ananda)