HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 21 Agustus: Aries Jangan Takut Kemungkinan Terburuk, Gemini Hindari Terprovokasi

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 21 Agustus: Aries Jangan Takut Kemungkinan Terburuk, Gemini Hindari Terprovokasi
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa kata peruntungan zodiak Anda di awal pekan menuju minggu terakhir bulan Agustus? Dikutip dari New York Post, berikut ramalan zodiak untuk Aries, Taurus, dan Gemini dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Pupuk keberanianmu hei para Aries, cobalah untuk tidak takut pada kemungkinan terburuk selama beberapa hari ke depan dan jangan gampang percaya pada omongan negatif, atau hasutan orang-orang di sekitarmu. Abaikan yang tak membawa kebaikan.

2. Taurus: Awal pekan ini menjadi waktu yang sangat produktif bagi orang-orang Taurus, jadi mulailah setiap hari lebih awal dan usahakan untuk menyelesaikan daftar pekerjaan Anda paling lambat sore hari. Sehingga Anda bisa menghadiahi diri sendiri dengan malam yang menyenangkan dan santai.

3. Gemini: Duh! Beberapa orang yang harus para Gemini hadapi di minggu ini akan sangat sensitif. Coba untuk tetap tenang dan berkepala dingin, jangan mudah menanggapi provokasi.

(Rizky Pradita Ananda)

      
