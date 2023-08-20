5 Fakta Menarik Kucing Hitam, Anak Bulu yang Sarat Kesan Mistis

KUCING hitam memang dianggap memiliki nuansa mistis, apalagi pada masyarakat Indonesia. Kucing hitam dianggap membawa kesialan, bahkan disebut bisa membangunkan orang yang sudah mati.

Bagi meraka yang percaya takhayul, betemu kucing hitam juga tidak menyenangkan. Tapi, jangan langsung berpikiran negatif saat melihat anak bulu hitam ini, karena mereka sebenarnya sangat istimewa.

Mengutip Hindustan Times, beberapa peradaban justru menganggap kucing hitam ini membawa keberuntungan. Anggapan bahwa kucing hitam membawa kesialan atau simbol keberuntungan berakar pada budaya masing-masing peradaban.

Nah, berikut 5 fakta menarik tentang kucing hitam dari berbagai belahan dunia.

Simbol Sejarah

Beberapa orang menganggap kucing hitam membawa kesialan, tetapi tidak demikian halnya dengan orang Mesir kuno. Kucing berbulu hitam ini sebenarnya dipuja sebagai bentuk perlindungan.

Simbol keberuntungan

Di banyak negara, kucing hitam dianggap negatif. Tetapi beberapa budaya menganggap Anabul ini sebagai simbol keberuntungan. Bahkan kucing hitam dikatakan mewakili kemakmuran dan keberuntungan dalam cerita rakyat Jepang.