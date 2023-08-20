Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perdana Dikunjungi Ketua Partai, Warga Manggarai Puji Keramahan Hary Tanoesoedibjo

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |15:50 WIB
Perdana Dikunjungi Ketua Partai, Warga Manggarai Puji Keramahan Hary Tanoesoedibjo
Jalan Sehat di akhir pekan bersama Partai Perindo, (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

HARI ini, Minggu (20/8/2023), Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo didampingi sang istri, Liliana Tanoesoedibjo diketahui ikut hadir dan membuka langsung gelaran acara Jalan Sehat bersama Partai Perindo di kawasan Manggarai Selatan, Jakarta.

Salah satu warga RW 08, Wati menyambut dengan hangat kegiatan jalan sehat yang diinisiasi oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Minggu (20/8/2023) yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI.

"Senang ada acara buat kumpul-kumpul, jadi kita kenal dari RT 1 sampe RT 15," ujar Wati kala ditemui MNC Portal usai jalan sehat, Minggu (20/8/2023)

(Foto: MPI/Ayu Utami) 

Dalam kesempatan yang sama, Nyai salah satu warga yang mendapat doorprize juga memuji sikap Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo yang turut hadir dan menyapa para warga dengan ramah sebelum memulai jalan sehat.

"Iya beliau baik ya ramah, senang deh," tambah Nyai.

Halaman:
1 2
      
