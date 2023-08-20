Dikunjungi Hary dan Liliana Tanoesoedibjo, Warga Manggarai Selatan: Merasa Diperhatikan

KETUA RW 08 Kelurahan Manggarai Selatan, Abdul Rahman merasa terhormat atas kunjungan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo hari ini.

Kunjungan keduanya, diketahui dalam rangka memeriahkan dan memberi sambutan di gelaran Jalan Sehat Partai Perindo bersama ratusan warga RW 08 Kelurahan Manggarai Selatan pada hari ini, Minggu (20/8/2023) yang juga turut dihadiri Diska Resha Putra sebagai Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta.

Abdul Rahman mengatakan, ini pertama kalinya wilayahnya dikunjungi oleh seorang ketua umum partai.

BACA JUGA:

"Kami ucapkan banyak terimakasih kepada bapak Hary Tanoesoedibjo, selama kepemimpinan saya, belum ada ketua umum partai yang datang ke sini," kata Abdul Rahman saat ditemui MNC Portal, Minggu (20/8/2023).

(Foto: MPI/ Ayu Utami)

"Selamat datang bapak dan ibu, mudah-mudahan kedatangan bapak ibu bisa merubah RW 08 karena warga masih butuh bantuan," tambahnya.