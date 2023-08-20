Fasilitas Setara RS, Klinik Ini Sediakan Treatment Facial Canggih ala Artis Korea

KLINIK kecantikan memang sudah cukup menjamur di Jakarta. Namun, ternyata belum ada klinik kecantikan yang bisa mengakomodir perawatan bagi orang-orang yang telah melakukan operasi plastik estetika.

Nah, baru-baru ini tim MNC Portal berkesempatan mendatangi sebuah klinik kecantikan post-operative care pertama yang baru-baru ini hadir di Indonesia, tepatnya yang berada di kawasan PIK, Jakarta Utara.

Klinik bernama New Look by Dokter Song Hyungmin ini punya konsep yang cukup menarik. Tak sekedar menyediakan berbagai jenis treatment kecantikan, namun juga memiliki berbagai prosedur kecantikan dengan teknologi nan canggih.

Bahkan, SOP hingga fasilitas yang ada dalam klinik ini mirip seperti yang ada di rumah sakit. Mulai dari ruang konsultasi, ruang pemeriksaan, ruang tindakan, hingga beberapa ruang recovery yang kerap digunakan bagi pasien yang baru saja menjalani treatment yang butuh disedasi.

Karena itu, pasien yang datang ke klinik ini tak hanya akan dilayani oleh dokter estetika dan dokter kulit saja, namun juga oleh dokter anestesi yang bertanggung jawab untuk memberikan pembiusan bagi pasien yang akan melakukan treatment sedasi.

“Ketika pasien dateng, itu akan dihandel oleh koordinator, nah koordinator nanti akan menjelaskan dia mau kemana, mau ngapain. Nah kalau dia udah appointment, karena di kita semua itu harus by appoinment. Setelah dia konsultasi dengan dokter, dokter bilang nih, oh kamu mau Maxi Glow misalnya, lalu dibawalah ke sini, ruang tindakan,” tutur salah satu founder dari New Look by Dokter Song Hyungmin, Sisca Della, saat diwawancara di lokasi, baru-baru ini.

Della juga menjelaskan, bagi pasien yang ingin melakukan treatment di klinik tersebut juga tidak bisa sembarangan. Selain harus membuat janji dalam beberapa waktu sebelumnya, pasien yang ingin menjalani treatment sedasi juga diwajibkan untuk menjalani puasa terlebih dahulu.

“Jadi kalau kata dokter gini, oh dia mau kerjain Maxi Glow, harus ditidurkan, di sedasi, nah sedasi itu harus puasa. Jadi makanya kenapa kita nggak bisa yang walk in. Sedasi itu harus puasa 6 jam. Jadi dia puasa, lalu nanti dikerjakan,” terangnya.

“Setelah konsultasi dengan dokter dan dia dibawa ke atas, disiapkan dokter anestesi, ditidurkan, baru dia dikerjain sama dokter,” lanjutnya.