HOME WOMEN BEAUTY

6 MakeUp Barbie ala Selebriti Indonesia, dari Yuki Kato hingga Kiara Leswara

Firza Alifia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |04:05 WIB
6 MakeUp Barbie ala Selebriti Indonesia, dari Yuki Kato hingga Kiara Leswara
Makeup Barbie ala Yuki Kato. (Foto: Instagram)
A
A
A

TREN makeup ala Barbie masih ramai, seiring dengan film Barbie yang ada di bioskop. Film Barbie yang tayang pada Juli 2023 silam memang sukses menguasai box office international dan membuat banyak artis tertarik mencoba.

Trend Barbie ini berhasil mencuri perhatian oleh para artis, content creator hingga beauty influencer Indonesia. Seperti Yuki Kato, Kiara Leswara hingga Tasya Farasya. Penampilan seperti Barbie ini diikuti bukan hanya dari pakaian, namun juga riasan wajah atau makeup yang dikenakan.

Yuki Kato

Makeup Barbie

Artis cantik Yuki Kato mengunggah potret dirinya bak seperti Barbie pada laman Instagramnya @yukikt, ia memberikan riasan makeup bold yang tampak mempesona.

Riasan eyeshadow coklat yang menghiasi bagian mata, eyeliner dan juga bulu mata yang memberikan kesan bold. Yuki juga menambahkan polesan lipstick berwarna pink seperti Barbie.

Tasya Farasya

Makeup Barbie

Melalui Instagram pribadinya @tasyafarasya, Tasya tampak cantik dengan riasan makeup berwarna pink. Riasan mata yang tampak mencolok dengan eyeshadow berwarna pink, biru dan sentuhan glitter silver, eyeliner hitam serta hiasan manik-maniknya.

Tasya juga menambahkan polesan lip matte pink pada bibirnya yang menambahkan kesan seorang Barbie.

