HOME WOMEN BEAUTY

Deretan Standar Kecantikan Orang Jepang, Mau Imut Wajib Gingsul

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |01:30 WIB
Deretan Standar Kecantikan Orang Jepang, Mau Imut Wajib Gingsul
Wanita Jepang. (Foto: Yomorio)
A
A
A

PEREMPUAN Jepang adalah salah satu perempuan tercantik di zona Asia. Wajah mungil yang seakan menjadi standar kecantikan wanita Jepang zaman sekarang.

Wajah berbentuk bulat serta kecil sudah menjadi kewajiban wanita Jepang. Tidak heran, permintaan operasi plastik untuk membuat wajah bulat menjadi lebih tinggi. Konon, punya wajah kecil membuat level keimutan dari seorang perempuan bertambah dan juga terlihat awet muda.

Jepang pun punya standar kecantikan yang bisa digunakan untuk bisa bekerja di dunia hiburan ataupun pekerjaan lainnya. Nah, berikut ulasannya seperti dilansir dari berbagai sumber.

Lipatan Mata

Wajah orang Jepang memang tidak memiliki fitur wajah yang kuat seperti orang Barat. Dengan memiliki lipatan mata, sedikitnya akan memberikan aksen di fitur wajah mereka. Saking terobsesinya dengan lipatan mata, stiker lipatan mata tidak pernah berhenti dicari oleh para wanita.

