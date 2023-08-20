5 Cara Mencegah Digigit Nyamuk Dampak Fenomena El Nino

FENOMENA El Nino yang memicu kekeringan di sejumlah daerah, bukan hanya berpotensi mendatangkan bencana kekeringan yang akan berdampak pada berkurangnya pasokan pangan.

Namun juga kesehatan manusia, salah satunya dengan risiko populasi nyamuk yang mengancam kesehatan, Maka dari itu, penting untuk tahu cara menghindari gigitan nyamuk penting agar terhindar dari masalah kesehatan seperti gatal-gatal, kulit merah, demam berdarah, hingga malaria.

Dikutip dari OneMedical, Minggu (20/8/2023) simak tujuh cara mencegah tergigit, melindungi diri dan rumah Anda dari nyamuk yang dibawa dari El Nino.

1. Buang genangan air di sekitar rumah: Nyamuk dapat berkembang biak hanya dalam 14 hari dalam jumlah air yang sangat sedikit. Seperti di pot bunga tua, selokan, atau bak mandi.

Jika punya kolam, tambahkan beberapa ikan pemakan nyamuk seperti ikan guppy, atau minnow, kemudian tambahkan air terjun atau air mancur untuk menjaga agar air tetap mengalir.

2. Pastikan nyamuk tak bisa masuk: Gunakan kasa di jendela atau AC untuk mencegah nyamuk menyelinap dari jendela. Anda juga bisa menggunakan kelambu yang bagus untuk digantung di tempat tidur atau tempat tidur bayi Anda.