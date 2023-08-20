Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Cara Tetap Fit di Musim Panas Berkepanjangan dan Hantaman Polusi Udara

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |16:00 WIB
6 Cara Tetap Fit di Musim Panas Berkepanjangan dan Hantaman Polusi Udara
Tips tetap fit di musim panas berkepanjangan, (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAIN polusi udara, beberapa waktu belakangan ini cuaca yang ada sangat panas dan tidak ada hujan sama sekali. Sama halnya dengan musim hujan, di musim seperti ini, cuaca panas berkepanjangan juga bisa membuat tubuh rentan sakit.

Inilah kenapa pentingnya, melakukan berbagai cara agar tetap fit, bugar, dan sehat selama musim panas seperti sekarang. Berikut beberapa tips untuk tetap sehat di musim panas ini, sebagaimana diwarta dari Summit Health, Minggu (20/8/2023).

1. Olahraga: Lakukan olahraga di dua waktu tertentu, seperti di pagi atau sore hari. Cobalah untuk menghindari latihan di luar ruangan pada waktu terpanas, yakni antara jam 10 pagi hingga 3 sore. Mengingat polusi udara buruk saat ini, ada baiknya lakukan olahraga di dalam ruangan saja.

2. Tetap terhidrasi: Begitu bangun tidur, minumlah segelas penuh air mineral. Cara ini mendorong diri untuk minum lebih banyak sepanjang hari. Jika Anda akan berolahraga di luar untuk waktu yang lama, perlu juga mengisi kembali elektrolit pada tubuh dengan cara minum banyak air agar kecukupan air pada tubuh tetap terpenuhi.

 

(Foto: Freepik) 

3.Pilih latihan dengan bijak: Jika berolahraga di luar ruangan terlalu panas, Anda tetap bisa melakukan di dalam ruangan mulai dari panjat tebing, kelas Zumba, poundfit, hingga bowling dan masih banyak pilihan olahraga indoor lainnya.

 (Foto: MPI/ Annastasya) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/612/3170938/nenek-6etb_large.jpg
87 Ribu Wanita Jepang Berusia 100 Tahun, Ini Rahasia Panjang Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/483/3018990/bahaya-letakkan-laptop-di-pangkuan-untuk-kesehatan-reproduksi-pria-CIpHUiUYcj.jpg
Bahaya Letakkan Laptop di Pangkuan untuk Kesehatan Reproduksi Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/483/3006385/waspada-sick-building-syndrome-karena-sering-di-ruangan-ac-MC8nhMP8OR.jpg
Waspada Sick Building Syndrome karena Sering di Ruangan AC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/483/2978247/tips-menjaga-kesehatan-tubuh-pekerja-saat-cuaca-ekstrem-J8DxIfQ1TE.jpg
Tips Menjaga Kesehatan Tubuh Pekerja saat Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/481/2971831/kemenkes-catat-4281-petugas-kpps-jatuh-sakit-selama-pemilu-2024-mayoritas-usia-muda-UMfPxkGN6I.jpg
Kemenkes Catat 4281 Petugas KPPS Jatuh Sakit Selama Pemilu 2024, Mayoritas Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/481/2963858/gelar-cek-kesehatan-gratis-dan-bazaar-sembako-murah-hary-tanoesoedibjo-perindo-melayani-masyarakat-VDFKfcL6gh.jpg
Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Bazaar Sembako Murah, Hary Tanoesoedibjo : Perindo Melayani Masyarakat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement