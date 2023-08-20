6 Cara Tetap Fit di Musim Panas Berkepanjangan dan Hantaman Polusi Udara

SELAIN polusi udara, beberapa waktu belakangan ini cuaca yang ada sangat panas dan tidak ada hujan sama sekali. Sama halnya dengan musim hujan, di musim seperti ini, cuaca panas berkepanjangan juga bisa membuat tubuh rentan sakit.

Inilah kenapa pentingnya, melakukan berbagai cara agar tetap fit, bugar, dan sehat selama musim panas seperti sekarang. Berikut beberapa tips untuk tetap sehat di musim panas ini, sebagaimana diwarta dari Summit Health, Minggu (20/8/2023).

1. Olahraga: Lakukan olahraga di dua waktu tertentu, seperti di pagi atau sore hari. Cobalah untuk menghindari latihan di luar ruangan pada waktu terpanas, yakni antara jam 10 pagi hingga 3 sore. Mengingat polusi udara buruk saat ini, ada baiknya lakukan olahraga di dalam ruangan saja.

2. Tetap terhidrasi: Begitu bangun tidur, minumlah segelas penuh air mineral. Cara ini mendorong diri untuk minum lebih banyak sepanjang hari. Jika Anda akan berolahraga di luar untuk waktu yang lama, perlu juga mengisi kembali elektrolit pada tubuh dengan cara minum banyak air agar kecukupan air pada tubuh tetap terpenuhi.

3.Pilih latihan dengan bijak: Jika berolahraga di luar ruangan terlalu panas, Anda tetap bisa melakukan di dalam ruangan mulai dari panjat tebing, kelas Zumba, poundfit, hingga bowling dan masih banyak pilihan olahraga indoor lainnya.

