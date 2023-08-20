Diska Perindo Ajak 700 Warga Manggarai Selatan Jalan Sehat di Akhir Pekan

SEKJEN DPP Pemuda Partai Perindo, Diska Resha Putra bersama para warga RW 08 Kelurahan Manggarai Selatan, menggelar kegiatan jalan santai pada Minggu (20/8/2023).

Kegiatan ini sendiri digelar masih dalam semangat memperingati Peringatan Hari Kemerdekaan HUT ke-78 RI. Diska yang juga merupakan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta dari Partai Perindo, mengaku antusias dengan kegiatan jalan sehat tersebut, pasalnya acara olahraga di akhir pekan ini diketahui dihadiri oleh lebih dari 700 peserta yang merupakan warga RT 1 sampai RT 15.

Apalagi Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo turut hadir dan membuka start jalan sehat tersebut.

"Iya tadi dihadiri hampir 800 warga, ini juga enggak nyangka Bapak Ketua Umum hadir," kata Diska Reksa saat ditemui MNC Portal di kawasan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (20/8/2023).

Diska berharap ini kegiatan ini dapat menjadi salah satu sarana, agar warga RW 08 Manggarai Selatan bisa terus sehat secara fisik.

(Foto: MPI/ Ayu Utami)

"Dan ini perdana ada Ketua Umum partau berkunjung, kata pengurus RW semoga bentuk kita menjunjung warga RW 08 untuk hidup sehat," tambah politisi Partai Perindo, partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.