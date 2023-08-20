Semarak HUT ke-78 RI, Hary Tanoesoedibjo Buka Jalan Santai Bersama 700 Warga Manggarai Selatan

KETUA Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo ikut serta dalam acara Jalan Sehat bersama warga RW 08 Kelurahan Manggarai Selatan, yang digelar tepat hari ini, Minggu (20/8/2023).

Acara ini diadakan oleh Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini, diketahui sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI.

Bukan hanya Hary Tanoesoedibjo, acara jalan sehat ini turut dibuka dan dihadiri oleh Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo beserta Diska Resha Putra, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8.

Terlihat sejak pukul 07.00 WIB, satu persatu para warga berdatangan ke titik kumpul mereka kompak mengenakan busana merah putih. Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo terlihat sangat antusias melihat ratusan warga RW 08 yang sudah berbaris rapih di hadapannya.

(Foto: MPI/ Ayu Utami)

"Dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI jadi dengan jalan sehat ini mudah-mudahan bisa menjadi agenda rutin karena jalan sehat juga baik untuk menjaga kesehatan," ujar Hary Tanoesoedibjo saat ditemui di kawasan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (20/8/2023).