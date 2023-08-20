5 Destinasi Wisata Keren di Kutai Kartanegara, Daerah Berjuluk Kota Raja

KUTAI Kartanegara adalah sebuah wilayah yang terletak di Kalimantan Timur, yang tak hanya kaya akan sejarah tetapi juga keindahan alamnya.

Kutai Kartanegara bisa menjadi tujuan wisata yang menarik di ibu kota baru Indonesia. Berikut ini adalah daftar beberapa tempat wisata yang patut untuk dikunjungi saat kamu merencanakan liburan ke Kutai Kartanegara.

1. Taman Kota Raja

Bingung wisata malam di Kutai ingin pergi ke mana? Taman Kota Raja menjadi salah satu rekomendasi yang bisa disambangi.

Terletak di samping jembatan Tenggarong, pengunjung disuguhkan dengan keindahan suasana malam hari berupa cahaya lampu yang berwarna warni.

2. Ladaya, Tenggarong

Ladang Budaya atau Ladaya merupakan sebuah tempat wisata seperti kebun binatang mini.

Ada berbagai fasilitas yang bisa dipilih oleh pengunjung seperti mini zoo, taman bermain dan lainnya.

Objek wisata Ladaya (Foto: M Riza Alfanani)

Objek satu ini terdapat beberapa hewan khas Kalimantan Timur seperti Burung Enggang, Burung Merak, Beruang Madu dan lainnya.

Bahkan ada area outbond untuk kegiatan wisata seperti flying fox, tempat berkemah dan lainnya yang bisa digunakan untuk anak-anak maupun orang dewasa.

3. Museum Mulawarman

Jangan lewatkan wisata sejarah dan edukasi ketika mengunjungi sebuah daerah. Ada museum Mulawarman yang mempersembahkan warisan budaya, dimana terdapat kurang lebih 5.373 koleksi benda sejarah berupa besi, kain, kuningan, kulit kayu dan lainnya di museum ini.