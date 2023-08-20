Miliki Panorama Indah, Hotel Meruorah Labuan Bajo Jadi Main Venue AMMTC Ke-17

Labuan Bajo – Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang berada di Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo kembali menjadi lokasi utama perhelatan Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 yang kembali digelar pada Sabtu (19/8/2023) hingga Rabu (23/8/2023).

Direktur Utama PT Indonesia Ferry Properti, Ferry Snyders mengatakan bahwa eksotisme keindahan Labuan Bajo dan kemegahan Hotel Meruorah merupakan etalase bangsa dengan kapasitas 145 kamar dilengkapi pula multifunction hall berkapasitas 1.000 orang dan area komersial Plaza Marina Labuan Bajo untuk menyambut para delegasi negara dalam setiap kegiatan taraf internasional.

“Bukan kali pertama Hotel Meruorah terpilih sebagai Main Venue kegiatan International Kenegaraan, sebelumnya pada tahun 2021 lalu pada perhelatan International Association Women Police Hotel Meruorah ditunjuk sebagai Main Venue, enam site event G20 setingkat menteri yakni Asia International Week Water (AIWW), 1st TWG Meeting, SAI20, 2nd ETWG Meeting, 2rd Sherpa Meeting, dan 3rd DEWG Meeting pada 2022, dan KTT Asean pada Mei 2023 lalu. Tentu lebih banyak lagi acara nasional, baik pemerintah, perusahaan swasta maupun BUMN,” tuturnya.

Adapun kegiatan AMMTC yang diselenggarakan selama 5 hari tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang membahas tentang kerja sama pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional antar negara ASEAN oleh seluruh Kepala Kepolisian atau Menteri. Tidak sampai disini, pada Kamis (24/8/2023) hingga Minggu (27/8/2023) mendatang Hotel Meruorah juga telah diagendakan untuk melayani Kegiatan International lainnya yakni sebagai lokasi utama Asia Australia Road Conference (AARC) 2023.