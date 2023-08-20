Advertisement
HOME WOMEN FOOD

WBI Kenalkan Kuliner Khas Indonesia Timur di Hari Terakhir Gathering, Ada Kue Bugis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |18:25 WIB
WBI Kenalkan Kuliner Khas Indonesia Timur di Hari Terakhir Gathering, Ada Kue Bugis
Kuliner khas Indonesia bagian Timur, (Foto: MPI/ Wiwie)
WARISAN Budaya Indonesia (WBI) Foundation menggelar suatu acara dengan bertajuk Bhinneka Tunggal Ika, yang diselenggarakan di WBI Store, Ashta District 8, Sudirman, terhitung mulai dari tanggal 17 Agustus hingga hari ini, 20 Agustus 2023.

Tak hanya memperkenalkan budaya Indonesia lewat produk fashion dan berbagai aksesori, di hari terakhir acara WBI juga tampak memperkenalkan beberapa kekayaan kuliner khas Indonesia Timur.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Kue Bugis. Sesuai namanya, kue berbentuk bulat dan bertekstur kenyal ini berasal dari daerah Bugis, Sulawesi Selatan. Dalam gelaran gathering WBI hari terakhir, kue ini tampak hadir sebagai sajian kanape yang bisa disantap para tamu hingga pengurus WBI yang hadir.

Uniknya, tak seperti kue Bugis berwarna hijau yang kerap kita temui, Kue Bugis tersebut tampak diolah dengan warna ungu meski cita rasanya memang tidak jauh berbeda dari kue Bugis pada umumnya,

(Foto: MPI/ Wiwie) 

Sama-sama kenyal karena terbuat dari bahan dasar tepung ketan yang dicampur bersama dengan santan, serta diisi dengan centi alias ampas kelapa yang disiram dengan air gula.

