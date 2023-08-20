5 Kesalahan yang Harus Dihindari saat Memasak Nasi dengan Rice Cooker

KESALAHAN saat memasak nasi dengan rice cooker akan dibahas dalam artikel ini. Sudah yakin cara memasak nasi Anda sudah benar? Simak ulasan berikut.

Penanak nasi (rice cooker) merupakan salah satu peralatan elektronik dapur yang dibutuhkan banyak rumah tangga untuk memasak nasi. Namun saat memasak nasi dengan rice cooker, Anda perlu berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang bisa berdampak buruk pada rice cooker maupun nasi yang tidak matang.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui kesalahan yang tidak boleh Anda lakukan saat memasak nasi dengan rice cooker.

Dilansir dari beberapa sumber, Senin (21/8/2023), berikut ini kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam memasak nasi dengan rice cooker.

1. Tidak Mencuci Beras





Ketika memasak nasi di rice cooker, jangan lupa untuk mencuci beras terlebih dahulu. Disarankan untuk mencuci beras minimal tiga kali untuk menghilangkan residu dan tidak membuat nasi lengket.

2. Penggunaan Air yang Tidak Tepat

Jumlah air yang digunakan saat memasak nasi sangat penting. Terlalu sedikit air dapat membuat nasi keras dan tidak matang, sedangkan terlalu banyak air dapat membuat nasi lembek dan berlebihan.

Ikuti petunjuk penggunaan rice cooker atau perbandingan air dan nasi yang tepat untuk mendapatkan tekstur nasi yang sempurna.

3. Membuka Tutup Rice Cooker Terlalu Sering

Membuka tutup rice cooker selama proses memasak dapat menyebabkan suhu di dalam rice cooker turun secara drastis dan memperlambat proses pemasakan.

Sebab, uap panas yang seharusnya ada di dalam rice cooker akan berkurang sehingga membuat waktu memasak jadi lebih lama.

Membuka tutup rice cooker ketika nasi belum matang juga menyebabkan nasi tidak matang dengan baik dan bahkan membuat nasi keras saat dimakan.