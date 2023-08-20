Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Nia Ramadhani Pakai Hot Pants Jeans, Tak Kalah Kece dari Sang Anak

Firza Alifia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |03:04 WIB
Potret Nia Ramadhani Pakai Hot Pants Jeans, Tak Kalah Kece dari Sang Anak
Nia Ramadhani, Mikhayla dan Adinda Bakrie. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Nia Ramadhani memang kerap menggemaskan, bahkan tidak kalah cantik dari sang anak. Memang, dia dan putrinya, Mikhayla Zalindra Bakrie terlihat seperti kakak adik.

Pada foto yang dibagikan oleh Nia Ramadhani pada laman Instagram pribadinya, ia bersama putrinya Mikhayla, sepupu dari Ardi Bakrie yaitu Adinda Bakrie dan juga putrinya terlihat berfoto bersama. Mereka terlihat kompak saat menghadiri konser Taylor Swift di Los Angeles, California.

Nia Ramadhani

Nia terlihat memukau saat mengenakan atasan bandeau berwarna gold dan celana jeans pendek ditambah dengan belt rantai. Ia juga memadukannya dengan sepatu boots kulit berwarna coklat yang terlihat seperti anak muda.

Tak mau kalah dari sang Ibu, Mikhayla juga terlihat cantik saat memakai atasan biru dan rok pendek putih ditambah dengan belt berwarna silver. Dipadukan dengan sepatu kets putih yang membuat pesonanya memukau.

Sedangkan Adinda Bakrie dan putrinya juga terlihat cantik mengenakan pakaian yang senada dengan Nia dan Mikhayla. Dengan penampilan Nia Ramadhani yang terlihat bak ABG seperti sang anak sehingga mendapat perhatian netizen.

Dalam postingan Nia tersebut banyak netizen yang membanjirinya dengan pujian seperti hot mama. Namun tak sedikit pula yang memberikan komentar negatif terhadap Nia Ramadhani.

