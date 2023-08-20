Desainer Mel Ahyar Kenalkan Keindahan Tenun Lombok dan NTT di Warisan Budaya Indonesia

ACARA Tanda Cinta Warisan Budaya Indonesia untuk Bhinneka Tunggal Ika yang digelar oleh Warisan Budaya Indonesia (WBI) Foundation, hari ini telah memasuki hari terakhir.

Nah, di hari terakhir, Minggu, (20/8/2023), WBI kali ini mengangkat produk dari Indonesia Timur. Beberapa anggota WBI dari berbagai kalangan pun turut hadir dalam acara yang diselenggarakan di WBI Store, Ashta District 8, Sudirman, Jakarta Selatan ini.

Salah satunya, datang desainer ternama Tanah Air, Mel Ahyar. Pada momen kali ini, desainer yang baru saja meluncurkan karya keindahan wastra Indonesia ini tampak mengenakan outfit dari Tenun dari Lombok dan NTT. Mel menyebut, tema Indonesia Timur kali ini diangkat agar wastra dari Indonesia Timur bisa semakin dikenal lagi oleh masyarakat.

“Hari ini WBI itu bertemakan Indonesia Timur. Supaya lebih aware aja, dan di sini tuh WBI juga standby untuk misalnya kalau ada pengunjung memberikan pertanyaan seputar kain-kain dari Indonesia Timur, seperti yang aku pakai ini,” ujar Mel, saat diwawancara MNC Portal di lokasi, Minggu, (20/8/2023).

“Ini kan dari Lombok sama NTT. Jadi agar bisa mengundang penasaran dari pengunjung, antusias dari pengunjung untuk mencari tahu kain-kain khususnya Indonesia Timur,” lanjutnya.

BACA JUGA:

(Foto: MPI/ Wiwie)

Sebagai seorang desainer yang telah berkiprah selama puluhan tahun, Mel Ahyar lantas secara detail menjelaskan tentang karakter dari kain atau wastra khas dari Indonesia Timur, khususnya pada tenun-tenunnya yang unik.

Mel mengungkap, salah satu alasan yang membuat kain Indonesia Timur lebih spesial dari kain-kain dari daerah lainnya adalah karena keunikan motif, pewarnaan alamnya, hingga proses pembuatannya yang terbilang cukup sulit, sehingga membuatnya cukup eksklusif.