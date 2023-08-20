Warna-warni Kain Indonesia Timur di Gathering WBI, Tenun NTT hingga Baju Bodo Sulawesi

GELARAN gathering Tanda Cinta Warisan Budaya Indonesia untuk Bhinneka Tunggal Ika yang digelar oleh Warisan Budaya Indonesia (WBI) Foundation jadi ajang para muse untuk tampil cantik dengan outfit andalan masing-masing.

Meski telah memasuki hari terakhir, muse yang terdiri dari berbagai kalangan itu tampak antusias tampil dalam balutan kain Tenun khas Indonesia Timur di acara yang digelar di WBI Store, Ashta District 8, Sudirman, Jakarta Selatan itu, pada Minggu, (20/8/2023).

Misalnya saja Mariko Tampi, perempuan yang hobi merancang produk kerajinan tangan ini sore itu tampak cantik dengan kain tenun NTT dengan tampilan yang lebih modern.

Mariko cantik dalam balutan atasan blouse berwarna hijau neon dengan celana kulot dari kain tenun NTT hitam bercorak yang tampak penuh detail.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai kain tenun dari Indonesia Timur karena keunikan dan proses pembuatannya yang sangat eksklusif.

“Kalau saya suka dengan teknik pembuatannya, ini masih kaya handmade banget,”tutur Mariko, saat diwawancara MNC Portal di lokasi, Minggu, (20/8/2023).

"Di sini bisa dilihat, kelihatan banget ya proses tenunnya,” imbuhnya lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh muse lainnya, Dewi Assa’ad, yang juga tak kalah cantik dengan busana tradisional dari Sulawesi Selatan, memadukan setelan baju Bodo berwarna oranye.

“Penggunaan serat alamnya itu sangat kental sebagai ciri khas dari tenun khas Indonesia. Terutama ragam corak dan warnanya. Jadi masing-masing daerah dari Indonesia Timur punya ciri khasnya sendiri-sendiri,” ungkap Dewi.