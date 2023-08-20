Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Warna-warni Kain Indonesia Timur di Gathering WBI, Tenun NTT hingga Baju Bodo Sulawesi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |19:30 WIB
Warna-warni Kain Indonesia Timur di Gathering WBI, Tenun NTT hingga Baju Bodo Sulawesi
Warna-warni kain Indonesia di Gathering WBI, (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

GELARAN gathering Tanda Cinta Warisan Budaya Indonesia untuk Bhinneka Tunggal Ika yang digelar oleh Warisan Budaya Indonesia (WBI) Foundation jadi ajang para muse untuk tampil cantik dengan outfit andalan masing-masing.

Meski telah memasuki hari terakhir, muse yang terdiri dari berbagai kalangan itu tampak antusias tampil dalam balutan kain Tenun khas Indonesia Timur di acara yang digelar di WBI Store, Ashta District 8, Sudirman, Jakarta Selatan itu, pada Minggu, (20/8/2023).

Misalnya saja Mariko Tampi, perempuan yang hobi merancang produk kerajinan tangan ini sore itu tampak cantik dengan kain tenun NTT dengan tampilan yang lebih modern.

Mariko cantik dalam balutan atasan blouse berwarna hijau neon dengan celana kulot dari kain tenun NTT hitam bercorak yang tampak penuh detail.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai kain tenun dari Indonesia Timur karena keunikan dan proses pembuatannya yang sangat eksklusif.

“Kalau saya suka dengan teknik pembuatannya, ini masih kaya handmade banget,”tutur Mariko, saat diwawancara MNC Portal di lokasi, Minggu, (20/8/2023).

 BACA JUGA:

"Di sini bisa dilihat, kelihatan banget ya proses tenunnya,” imbuhnya lagi.

(Foto: MPI/Wiwie) 

Hal senada juga diungkapkan oleh muse lainnya, Dewi Assa’ad, yang juga tak kalah cantik dengan busana tradisional dari Sulawesi Selatan, memadukan setelan baju Bodo berwarna oranye.

(Foto: MPI/Wiwie)

 BACA JUGA:

“Penggunaan serat alamnya itu sangat kental sebagai ciri khas dari tenun khas Indonesia. Terutama ragam corak dan warnanya. Jadi masing-masing daerah dari Indonesia Timur punya ciri khasnya sendiri-sendiri,” ungkap Dewi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/194/3024446/voice_of_baceprot-oeqC_large.jpg
Voice of Baceprot Siap Pamerkan Kain Nusantara di Glastonbury Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/194/3007769/melihat-langsung-keindahan-tenun-kuno-lambak-babintang-payakumbuh-yang-nyaris-punah-E9xc9qmsj4.jpg
Melihat Langsung Keindahan Tenun Kuno Lambak Babintang Payakumbuh yang Nyaris Punah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/194/2999646/cerita-desainer-indonesia-yang-sulit-dapat-model-untuk-pakai-kain-wastra-indonesia-1rKt96DRxO.jpg
Cerita Desainer Indonesia yang Sulit Dapat Model untuk Pakai Kain Wastra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/194/2922372/spotlight-indonesia-2023-hadirkan-koleksi-wastra-nusantara-sampai-baju-etnik-dua-sisi-pRYBZVMmRd.jpg
Spotlight Indonesia 2023 Hadirkan Koleksi Wastra Nusantara sampai Baju Etnik Dua Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/194/2907280/tips-merawat-kain-tradisional-yang-punya-pewarna-alami-dQaC3erQlq.jpg
Tips Merawat Kain Tradisional yang Punya Pewarna Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/194/2906711/generasi-muda-pede-berkain-di-jfw-2024-wastra-nusantara-makin-eksis-GLCETmL6VE.jpg
Generasi Muda Pede Berkain di JFW 2024, Wastra Nusantara Makin Eksis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement