HOME WOMEN FASHION

5 Potret Azizah Salsha, Istri Cantik Pesepakbola Pratama Arhan

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:00 WIB
5 Potret Azizah Salsha, Istri Cantik Pesepakbola Pratama Arhan
Pratama Arhan dan Azizah Salsha menikah, (Foto: Instagram @arhanpratama888)
A
A
A

PESEPAKBOLA muda Pratama Arhan tengah jadi pemberitaan, karena hari ini ia resmi menikahi sang kekasih, selebgram dan anak politisi, Azizah Salsha.

Pernikahan Arhan dan Azizah Salsha digelar pada Minggu (20/8/2023) di Negeri Sakura, Jepang karena Arhan adalah pesepak bola yang kini bermain untuk salah satu klub di Jepang yakni Verdy Tokyo.

Dalam prosesi pernikahan itu juga, terlihat Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir hadir sebagai saksi untuk pernihakan Arhan dan Azizah. Lantas, bagaimana sosok Azizah wanita cantik yang dinikahi oleh bintang muda sepakbola asal Indonesia tersebut?

 BACA JUGA:

Merangkum laman Instagram pribadi milik Azizah, @azizahsalsha, Minggu (20/8/2023), inilah potret cantik dari Azizah Salsha istri sah Pratama Arhan.

1. Penyuka olahraga golf: Lewat Instagram pribadinya, Azizah tak jarang membagikan momen dirinya ketika sedang bermain golf. Bak sudah ahli, Azizah sering memamerkan potret dirinya asyik memukul bola golf.

2. Suka selfie: Bak anak muda seusianya, Azizah juga kerap kali membagikan potret close up wajahnya dengan berbagai ekspresi dan pose lewat kolase selfie.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
