HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Raline Shah ke Pameran KAWS di Candi Prambanan, Centil Pakai Pink

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |16:30 WIB
Potret Cantik Raline Shah ke Pameran KAWS di Candi Prambanan, Centil Pakai Pink
Potret gaya Raline Shah, (Foto: Instagram @ralineshah)
A
A
A

BEBERAPA artis Tanah Air terpantau ikut mengunjungi pameran instalasi seni bertajuk KAWS: HOLIDAY, di kompleks Candi Prambanan yang digelar sejak 9 Agustus hingga 31 Agustus mendatang.

Salah satunya, tak ketinggalan aktris dan model Raline Shah yang memang tampaknya tak pernah ketinggalan hadir di gelaran acara-acara hits. Lalu seperti apa penampilan Raline Shah saat mengunjungi pameran instalasi karya dari Donelly, seniman dan desainer grafis asal New Jersey, Amerika Serikat itu?

Diwarta dari akun Instagram pribadi Raline, @ralineshah, Minggu, (20/8/2023), ini dia beberapa potret cantik Raline saat ke pameran KAWS.

1.Matching pakai outfit pink: Raline tampak membuat penampilannya matching dengan warna instalasi raksasa KAWS. Matching dengan instalasi seni terkenal tersebut, Raline kembaran mengenakan T-shirt oversize berwarna pink yang dipadukan dengan rok midi berwarna putih gading. Penampilan Raline juga semakin cute dengan menggunakan wedges berwarna senada dengan T-shirt yang ia pakai.

 

 BACA JUGA:

2. Foto bareng dengan sang seniman: Raline juga tampak tak lupa berfoto dengan sang seniman, yakni Brian Donelly. Keduanya tampak kompak berfoto dengan dua orang lainnya di depan instalasi ikonik KAWS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
