Centilnya Tante Ernie Pakai Rok Mini Ajak Fans Karaokean Bareng, Netizen: Memang Enggak Ada Duanya

TANTE Ernie salah satu selebgram yang selalu sukses mencuri perhatian netizen. Dalam setiap postingannya di Instagram, perempuan yang memiliki julukan Pemersatu Bangsa ini selalu menampilkan potret seksi dan menggoda.

Seperti pada foto terbarunya, Tante Ernie tampil casual memakai rok mini dan kaus. Gayanya terlihat kece bak ABG.

Pada momen ini sendiri, Tante Ernie mempromosikan sebuah acara bersama Gofar Hilman. Acara tersebut bertajuk karaokean bareng dirinya.

"Bebebssss sayangnya aku, dateng yuukkk karaokean bareng aku malam ini bareng sama @pergijauh dan @birsingaraja_official di @secondfloorjkt .. Jangan cuma bisa bilang kangen kalau gak beneran dateng nemuin aku ya sayaaang… see you soon bebebskuu 😘😘😘❤️❤️❤️," tulis Tante Ernie pada caption unggahan fotonya.

Penasaran seperti apa penampilan Tante Ernie pada postingan terbarunya? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @himynameisernie, Senin (21/8/2023).

1. Bergaya centil

Di foto ini Tante Ernie tampil casual memakai kaus model cut out warna oranye dipadukan dengan rok mini hitam, kaus kaki panjang dan sneakers.

Gayanya terlihat centil sambil pose tersenyum dan menutup mata. Netizen pun menyebut gaya Tante Ernie yang menolak tua memang tiada dua!

“Memang nggak ada duanya tanteku yang satu ini,” kata @mahesa***

“Menolak tua,” sambung @riyadi***

2. Pamer wajah glowing





Pada foto ini dia menujukkan lebih jelas wajahnya yang mulus dan glowing dengan polesan makeup natural. Sementara itu Tante Ernie memilih tampilan rambut dikuncir satu sehingga terlihat lebih rapi dan sporty.