HOME WOMEN FASHION

Pamer Bahu Mulus, Shandy Aulia Tampil Hot Pakai Dress Sabrina di Hawaii

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |00:05 WIB
Pamer Bahu Mulus, Shandy Aulia Tampil Hot Pakai Dress Sabrina di Hawaii
Shandy Aulia (Foto: @shandyaulia/Instagram)
A
A
A

USAI menyandang status janda, Shandy Aulia lebih banyak menghabiskan waktu bersama buah hatinya Claire Herbowo. Kebersamaannya itu dia unggah di Instagram pribadinya.

Penampilan Shandy saat ini bikin netizen salfok, sebab dia terlihat makin cantik usai bercerai. Seperti pada postingan terbarunya saat dia liburan di Hawaii, Shandy mengunggah foto OOTDnya.

Shandy Aulia

"Hawaii blew me away," tulis Shandy seperti dikutip dari Instagram @shandyaulia, Senin (21/8/2023).

Di foto itu dia memakai dress sabrina motif warna biru dipadukan dengan shoulder bag dan slipper warna senada. Dress tersebut memperlihatkan bahu mulus Shandy yang memberi kesan seksi. Area dada yang terekspos juga penampilan janda cantik satu ini kian seksi.  

Selain itu, dress yang dia pakai memiliki belahan tinggi sehingga paha mulusnya begitu terlihat. Slim dress yang dipakai pemain film Eiffel I'm in Love ini juga menunjukkan body goalsnya.

Pada penampilannya ini, Shandy memilih menggerai rambutnya dengan aksen blow. Perempuan 37 tahun itu juga memakai makeup natural dengan sentuhan warna nude.

Halaman:
1 2
      
