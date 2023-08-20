5 Ide Outfit Serba Hitam ala Naura Ayu, Stylish dan Elegan

NAURA Ayu, putri Nola Be3 selalu tampil stylish dengan outfit apapun. Termasuk ketika mengenakan outfit serba hitam.

Pemilihan model baju membuat outfit black on black yang digunakan oleh Naura tidak pernah terlihat membosankan. Bahkan, ia bisa memperlihatkan berbagai macam penampilan, mulai dari casual hingga elegan. Tentunya semua tampilan outfit ini disesuaikan dengan aktivitas yang akan dilakukannya.

Nah, kini tidak usah bingung lagi dalam mix and match outfit hitam. Melansir dari Instagram @naura.ayu, berikut ini inspirasi outfit serba hitam Naura Ayu. Cocok untuk segala macam kegiatan!

1. Kaos hitam polos dipadukan dengan rok lilit

Di outfit pertama ini, Naura terlihat mengenakan kaos hitam polos dan rok lilit hitam dengan detail motif bearish top berwarna hijau. Outfit ini sangat simple namun membuat Naura terlihat anggun.

BACA JUGA: Naura Ayu Persembahkan Penghargaan IBW 2023 untuk Sang Ibunda

2. Outfit one set black





Dalam acara Halloween party, Naura terlihat gorgeous dengan menggunakan one set outfit hitam berbahan leather. Dirinya menggunakan kemeja dan celana jeans yang sangat pas dengan tubuhnya sehingga membuat penampilan Naura terlihat kece abis.

3. Tank top crop hitam dengan celana kulot hitam





Di outfit ketiga, Naura tampil casual menggunakan tank top crop berwarna hitam dan kulot warna hitam dengan detail karet di pingganh berwarna cokelat. Penampilan dengan outfit terlihat sporty karena Naura memadukannya dengan sneakers sebagai alas kaki.