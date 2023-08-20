Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide Outfit Serba Hitam ala Naura Ayu, Stylish dan Elegan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:00 WIB
5 Ide Outfit Serba Hitam ala Naura Ayu, Stylish dan Elegan
Naura Ayu Foto : Instagram/@naura.ayu)
A
A
A

NAURA Ayu, putri Nola Be3 selalu tampil stylish dengan outfit apapun. Termasuk ketika mengenakan outfit serba hitam.

Pemilihan model baju membuat outfit black on black yang digunakan oleh Naura tidak pernah terlihat membosankan. Bahkan, ia bisa memperlihatkan berbagai macam penampilan, mulai dari casual hingga elegan. Tentunya semua tampilan outfit ini disesuaikan dengan aktivitas yang akan dilakukannya.

Nah, kini tidak usah bingung lagi dalam mix and match outfit hitam. Melansir dari Instagram @naura.ayu, berikut ini inspirasi outfit serba hitam Naura Ayu. Cocok untuk segala macam kegiatan!

1. Kaos hitam polos dipadukan dengan rok lilit

Naura Ayu

Di outfit pertama ini, Naura terlihat mengenakan kaos hitam polos dan rok lilit hitam dengan detail motif bearish top berwarna hijau. Outfit ini sangat simple namun membuat Naura terlihat anggun.

2. Outfit one set black

Naura Ayu

Dalam acara Halloween party, Naura terlihat gorgeous dengan menggunakan one set outfit hitam berbahan leather. Dirinya menggunakan kemeja dan celana jeans yang sangat pas dengan tubuhnya sehingga membuat penampilan Naura terlihat kece abis.

3. Tank top crop hitam dengan celana kulot hitam

Naura Ayu

Di outfit ketiga, Naura tampil casual menggunakan tank top crop berwarna hitam dan kulot warna hitam dengan detail karet di pingganh berwarna cokelat. Penampilan dengan outfit terlihat sporty karena Naura memadukannya dengan sneakers sebagai alas kaki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/612/3054180/naura_ayu-LTwR_large.jpg
Gaya Naura Ayu dengan Dress Putih, Tampil Centil dan Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3046975/naura_ayu-LHVf_large.jpg
Naura Ayu Sebut Pacari Mantan Kekasih Sahabat Sendiri Tak Beretika, Fans El Rumi dan Syifa Hadju Meradang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/612/3043829/naura_ayu-zYEx_large.jpg
Potret Naura Ayu dengan One Shoulder Top, Penyanyi Cilik yang Kini Jadi Gadis Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/33/3042194/naura_ayu-Pa7l_large.jpg
Hal yang Bikin Naura Ayu Percaya Diri usai Jatuh di Catwalk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/194/3041083/naura_ayu-D28y_large.jpg
Duh Naura Ayu Jatuh saat Melenggang di Catwalk, Akhirnya Sepatunya Ditenteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041022/naura_ayu-jiYt_large.jpg
Naura Ayu Buka Suara usai Jatuh di Catwalk: I’m Okay Guys!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement