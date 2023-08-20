Awkarin Pamer Body Goals Penuh Tato, Benar-Benar Female Alpha

SELEBGRAM cantik Awkarin memang tengah menghabiskan waktu utnuk berlibur di Maldives. Tapi, ternyata dia ke sana bukan hanya untuk berlibur loh, tapi juga untuk melakuakn sedot lemak.

Hal ini pun dikenatui dari foto terbaru yang dia unggah di akun Instagramnya. Perempuan bernama lengkap Karin Novilda ini memamerkan perut gembil sebelum operasi sedot lemak.

"Nikmati pemandangan terakhir perut gimbil ini yang akan segera musnah setelah aku Liposuction," tulis Awkarin pada caption unggahan fotonya.

BACA JUGA: Potret Aisyah Rahmawati si Pembawa Baki yang Kini Sudah Jadi TNI

Gayanya terlihat seksi memakai bikini two piece waran putih dipadukan dengan rok crinkle warna hijau. Dia nampak rok melorot sehingga tato di bagian pangkal pahanya begitu terlihat. Nampak tato di lengan kirinya begitu terlihat.