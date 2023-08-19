Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aries hingga Virgo, 4 Zodiak Punya Manajemen Waktu Baik

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |23:00 WIB
Aries hingga Virgo, 4 Zodiak Punya Manajemen Waktu Baik
Zodiak jago mengatur waktu, (Foto: Drobotdean/Freepik)
A
A
A

DI dunia yang semuanya berjalan dengan cepat, bisa mengatur waktu alias manajemen waktu yang baik menjadi keterampilan penting untuk kesuksesan pdiri baik dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Dilihat dari astrologi dan merujuk pada karakter serta keunggulan beberapa tanda zodiak, beberapa zodiak disebut mudah menjalani kehidupan sehari-harinya karena punya keterampilan manajemen waktu yang sangat baik. Bisa memenuhi deadline, mempertahankan jadwal yang seimbang, atau meluangkan waktu untuk kegiatan pribadi, penggunaan waktu mereka yang efektif.

Apa saja tanda zodiak tersebut? Diwarta dari Pink Villa, Minggu (20/8/2023) mari simak ulasannya berikut ini.

1. Aries: Orang-orang Aries dikenal punya sifat dinamis dan berorientasi pada tindakan. Dua karakter yang memainkan peran penting dalam kemampuan dalam manajemen waktu. Para Aries memiliki keinginan alami untuk mencapai tujuannya dengan efisien.

2. Virgo: Skill para Virgo untuk mengatur waktu dengan baik, sebagian besar sebagai hasil karena kepribadian mereka yang memang super detail. Orang-orang Virgo disebut memang secara alami punya naluri semuanya harus teratur, yang diaplikasikan dalam jadwal dan rutinitas yang dipikirkan dengan cermat.

Virgo memastikan bahwa setiap menit yang direncanakan punya tujuan yang jelas. Sifat analitis para Virgo juga membuat dirinya bisa mengevaluasi tugas secara objektif dan mengalokasikan waktu berdasarkan prioritas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement