4 Zodiak Pilih Makanan Enak Jadi Coping Mechanisme Diri

MAKANAN bagi sebagian orang tak sekedar makanan, atau sesuatu yang membuat perut jadi kenyang. Ya, bagi beberapa orang makanan bisa jadi tempat ternyaman diri mereka.

Sebab, orang-orang ini sering menggunakan makanan sebagai metode koping atau coping mechanisme dari dirinya, karena mungkin punya sejarah panjang terkait dengan emosi dan ingatan menyangkut dirinya.

Anda kah termasuk salah satunya? Mungkin karena Anda satu dari empat pemilik tanda zodiak yang disebut memilih makanan untuk menjadi coping mechanisme dirinya berikut ini. Dikutip dari Pink Villa, Minggu (20/8/2023) intip paparannya berikut ini.

1. Aries: Sebagai orang yang penuh semangat, para Aries diketahui merupakan pecinta makanan. Kecintaan mereka pada makanan sangat besar, saat para Aries sedang mereka down, makanan lezat menjadi senjata rahasia untuk kembali merasa bersemangat. Orang-orang Aries punya cara khusus dalam menggunakan makanan lezat untuk menghibur diri dan mencerahkan hari mereka.

2. Taurus: Orang-orang Taurus paham tentang kesenangan duniawi, termasuk di dalamnya adalah makanan. Bagi para Taurus, makanan lezat seperti pelukan hangat bagi jiwa mereka.

Hidangan makan malam yang lezat dan nikmat menjadi resep rahasia dirinya untuk bisa kembali bahagia ketika merasa sedikit terpuruk dalam hidup. Para Taurus paham betul bahwa makanan enak bisa menenangkan jiwanya.