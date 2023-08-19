Apresiasi WBI Foundation, Raffi Ahmad Ajak Generasi Muda Ikut Jaga dan Lestarikan Budaya Indonesia

RAFFI Ahmad turut memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh Warisan Budaya Indonesia Foundation di WBI Store, Ashta District 8, Sudirman, hari ini, Sabtu (19/8/2023).

Menggunakan batik perpaduan warna biru dan cokelat muda, Raffi Ahmad sangat mengapresiasi gelaran acara WBI karena membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang peduli dengan budaya Indonesia.

“Ya WBI ini aku seneng banget karena Ibu Yanti Airlangga, Ibu Gista dan juga founder-founder yang lain mereka sangat peduli sekali tentang budaya yang memang harus kita jaga,” kata Raffi Ahmad kepada MNC Portal Indonesia, saat ditemui di kawasan Sudirman, Sabtu (19/8/2023).

Selain itu dirinya juga menjelaskan bahwa sudah seharusnya warga negara Indonesia turut andil melestarikan wastra Indonesia, seperti batik dan kain-kain tradisional lainnya.

Dengan bantuan media sosial dan beberapa platform miliknya, Raffi mengaku memanfaatkan hal tersebut sebagai media sosialisasi.

“Mungkin aku juga bisa bantu dengan sosial media aku, dengan platform aku yang bisa menyampaikan ke generasi-generasi atau yang bisa mensosialisasikan supaya sama-sama kita menjaga budaya kita,” ucap Raffi Ahmad.

Tidak hanya itu, Raffi juga mengungkapkan rasa cintanya terhadap batik sehingga bisa digunakan dalam berbagai momen. Hal itu lantaran model batik yang saat ini sudah semakin fashionable sehingga bisa di mix and match dengan mudah.