HOME WOMEN LIFE

Suka Berpertualang, 4 Zodiak Ini Penggemar Berat Travelling

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |15:00 WIB
Suka Berpertualang, 4 Zodiak Ini Penggemar Berat Travelling
4 Zodiak penggemar berat travelling, (Foto: Freepik)
A
A
A

SIAPA sih yang tak suka jalan-jalan? Ya, kebanyakan orang sangat senang berjalan-jalan, baik itu traveling hanya di dalam kota, domestik dalam negeri atau ke luar negeri.

Menariknya, ada sebagian orang yang menganggap aktivitas traveling lebih next level daripada orang umum kebanyakan. Nah orang-orang yang suka bepergian seperti ini adalah yang menganggap jalan-jalan sebagai suatu hal serius sampai tak sabar dengan menghitung mundur hari untuk perjalanan yang berikutnya.

Apakah Anda termasuk orang-orang yang sangat menyukai traveling seperti penjelasan di atas? Mungkin Anda adalah satu dari pemilik empat tanda zodiak yang sangat suka berpergian. Daripada penasaran, baca paparannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Bustle, Minggu (16/8/2023).

1. Sagitarius: Para Sagitarius sangat menikmati petualangan, dan ketika traveling hanya ingin melepaskan diri dari kehidupan sehari-hari, baik itu melakukan perjalanan hiking di akhir pekan atau bertamasya selama sebulan ke tempat wisata tertentu. Apa pun itu, asal bisa merasa senang melakukan hal-hal sesuai dengan keinginannya dengan bebas.

 BACA JUGA:

2. Aquarius: Orang-orang pemilik tanda zodiak ini sangat suka traveling dan berpetualang seorang diri. Pasalnya, para Aquarius adalah tipe pribadi yang sangat menikmati aktivitas menarik dan unik yang mungkin susah dilakukan jika traveling bersama orang lain.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
