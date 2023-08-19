Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Beauty Privilege dalam Bahasa Gaul?

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:08 WIB
Apa Itu Beauty Privilege dalam Bahasa Gaul?
Apa itu beauty privilige dalam bahasa gaul (Foto: Timesofindia)
A
A
A

APA itu beauty privilege dalam bahasa gaul merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Mungkin kamu sering mendengar di media sosial (medsos) mengenai istilah beauty privilege. Biasanya, istilah dalam bahasa gaul ini muncul dalam percakapan terkait seseorang yang dinilai cantik dan terlibat dalam suatu kasus, si cantik ini akan otomatis kebal terhadap hukum.

Contoh terbaru adalah kasus selebgram Oklin Fia yang membuat konten menjilat eskrim yang nampak seperti seks oral dengan mengenakan hijab. Ada banyak keluhan dan pertanyaan dari netizen bahwa kelakuan Oklin Fia itu termasuk penistaan agama atau tidak, namun netizen pun ragu bahwa aksi Oklin Fia ini akan diproses hukum karena “beauty privilege”.

Oklin Fia

Beauty privilege juga sering dikaitkan dalam mencari pekerjaan. Isu satu ini cukup populer dan sering terjadi di banyak tempat kerja di berbagai daerah. Seringkali para pencari kerja lebih memilih “si cantik” atau “si tampan” ketimbang para pelamar yang memiliki kapasitas, profesionalitas dan pengalaman bekerja yang kurang menarik secara fisik.

Apa Itu Beauty Privilege?

Lantas, apa itu beauty privilege? Beauty privilege merupakan bahasa gaul yang diambil dari bahasa Inggris, artinya adalah keistimewaan bagi yang cantik (bisa juga yang tampan). Intinya, orang yang memiliki paras rupawan dan menarik pasti mendapat kekhususan.

Mengutip laman gramediaacademy.com, beauty privilege adalah sebuah fenomena di mana individu yang dianggap memiliki penampilan yang menarik, biasanya lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial dan bahkan di tempat kerja.

Hal ini terjadi karena kecantikan sering dihubungkan dengan kesuksesan dan kemampuan, sehingga individu yang dianggap memiliki penampilan menarik dapat dianggap sebagai kandidat yang lebih baik untuk pekerjaan dan promosi. Padahal faktanya, penampilan fisik hanya dalah satu variabel dalam merekrut pegawai atau promosi jabatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064042/gen_z-Jvrh_large.jpg
5 Istilah Gen Z yang Wajib Dihafal Milenial, Penting untuk Bergaul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896679/arti-kata-ara-ara-dalam-bahasa-gaul-qHgxox5VT3.jpg
Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894719/arti-kata-sasimo-dalam-bahasa-gaul-ternyata-konotasinya-negatif-Eb5rBxnxNh.jpg
Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2892153/arti-kata-gwenchana-dalam-bahasa-gaul-kini-viral-di-media-sosial-h59QrQx2o7.jpg
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891700/lagi-viral-ini-arti-kata-puh-sepuh-dalam-bahasa-gaul-v2DzKOpC9k.jpg
Lagi Viral, Ini Arti Kata Puh Sepuh dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890715/apa-arti-kata-pick-me-dalam-bahasa-gaul-ramai-di-media-sosial-4DjJnFpCMk.jpg
Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement