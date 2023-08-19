7 Potret Rumah Baru Dicky Difie Komika yang Makin Sukses, Ada Kamar Kucing hingga Ruang Rahasia

DICKY Fachrizal atau akrab dengan nama Dicky Difie merupakan seorang komika yang makin eksis. Kini Dicky telah mendulang kesuksesan karirnya di dunia entertainment.

Dicky Difie mulai memetik hasil perjuangannya di dunia entertainment. Kini Dicky telah memiliki rumah baru yang dibangunnya untuk ditinggali bersama sang istri tercinta.

Melalui kanal Youtube milik Andre Taulany, Dicky Difie mengajak penonton Taulany TV melihat isi rumah barunya yang berlantai dua.

Penasaran dengan bagaimana kondisi rumah baru komika berusia 37 tahun tersebut? Berikut ini tim Okezone rangkum potret rumah minimalis milik Dicky Difie dari YouTube Taulani TV, Minggu (19/8/2023).

1. Halaman depan

Pada bagian depan terdapat area berukuran sedang yang digunakan untuk tempat mobil dan motor miliknya. Dilengkapi dengan carpot dan taman kecil di samping rumah.

Kemudian, teras rumah berukuran kecil dengan 2 kursi dan sebuah meja mini tampaknya siap untuk menyambut tamu. Uniknya, teras rumah Dicky Difie telah dijadikan ‘kantor’ oleh asisten pribadinya.

2. Ruang keluarga

Di lantai satu, setelah pintu dibuka. Para tamu akan disambut dengan sofa berukuran besar berwarna abu yang dilengkapi dengan TV.

Mengusung konsep minimalis meski di ruangan yang sempit. Dicky Difie berhasil membuat suasana ruang keluarga menjadi lebih intimate dan nyaman.

3. Dapur

Dapur milik Dicky terbilang sederhana karena hanya ada meja panjang hitam. Dilengkapi dengan kompor gas, lemari es, dan peralatan lainnya.

4. Kamar tamu





Pada lantai satu terdapat sebuah ruangan berukuran cukup luas yang dijadikan kamar tamu. Tempat keluarga maupun orang tua yang berkunjung nantinya bisa beristirahat. Tepat di depan kamar tamu, Dicky Difie memanfaatkan sudut ruang untuk menyimpan koleksi sepatu dan topi miliknya.