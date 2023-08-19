Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Jenis Olahraga Kardio untuk Bakar Lemak yang Cepat Turunkan Berat Badan

Kiswondari , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |06:00 WIB
Jenis olahraga kardio untuk bakar lemak (Foto: Healthline)
A
A
A

LIMA jenis olahraga kardio untuk bakar lemak menarik untuk diulas. Lemak yang berlebih dalam tubuh dapat menjadi masalah bagi kesehatan, karena dapat menyebabkan beragam penyakit seperti obesitas, jantung, stroke, diabetes dan beragam penyakit lainnya. Olahraga kardio dapat menajdi solusi untuk kamu yang ingin membakar lemak di tubuh.

Kardio merupakan olahraga paling efektif untuk menurunkan berat badan secara berkelanjutan, karena kardio berfokus pada detak jantung sebagai targetnya. Semakin banyak jantung berdetak, semakin banyak pula lemak yang dibakar. Jadi, kalau kamu berencana menurunkan berta badan, lakukan olahraga kardio sebanyak 150-300 menit selama 5 hari dalam seminggu.

Ingin tahu olahraga kardio apa saja yang efektif membakar lemak? Berikut adalah lima jenis olahraga kardio untuk bakar lemak yang dikutip dari berbagai sumber pada Minggu (20/8/2023):

1. Berlari

Jenis Olahraga Kardio untuk Bakar Lemak

(Jenis Olahraga Kardio untuk Bakar Lemak, Foto: Healthline)

Berlari merupakan jenis olahraga kardio yang efektif membakar lemak. Berlari atau sprint sangat baik dalam membakar kalori paling banyak dalam waktu yang singkat. Bukan hanya membakar banyak kalori, gerakan ini juga dapat meningkatkan kecepatan dan intensitas agar memberikan penurunan tubuh yang signifikan. Kamu bisa berlari di ruang terbuka, menggunakan treadmill, atau dengan menaiki tangga.

2. Latihan Interval Intensitas Tinggi (HIIT)

Latihan interval intensitas tinggi atau HIIT juga dapat memberikanlatihan menyeluruh sekaligus membakar banyak lemak dan kalori. Kamu bisa membakar sekitar 500-1.500 kalori per jamnya untuk pria dengan berat 80 kg. Latihan ini sangat bagus untuk dilakukan karena intensitas setiap latihan serta variasi dan repetisinya, sehingga baik jika dilakukan secara rutin.

3. Bersepeda

Bersepeda juga bisa membantu kamu membakar lemak dengan maksimal. Kamu bisa mencoba bersepeda di luar ruangan atau di dalam ruangan menggunakan sepeda statis. Mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi dapat membakar hingga 1.000 kalori per jam. Namun, jika kecepatan yang dipilih sedang, kalori yang terbakar ada di kisaran 600 kalori per jam.

