HOME WOMEN LIFE

Kenapa Air Laut Asin? Begini Faktanya yang Jarang Banyak Orang Tahu

Kiswondari , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |04:00 WIB
Kenapa Air Laut Asin? Begini Faktanya yang Jarang Banyak Orang Tahu
Alasan Kenapa Air Laut Asin (Foto: Oceanclock)
A
A
A

KENAPA air laut asin? Jawabannya akan dijelaskan dalam artikel berikut. Mungkin pertanyaan ini terlihat sederhana bahkan receh, tapi bisa jadi kamu sering bertanya-tanya dalam hati kenapa air laut rasanya asin. Bagaimana air laut rasanya asin padahal laut ini adalah muara dari berbagai aliran sungai yang airnya tawar.

Kenapa Air Laut Asin?

Penasaran dengan jawabannya? Mari simak sejumlah alasan kenapa air laut asin yang dikutip dari berbagai sumber pada hari Minggu (18/8/2023).

Kenapa Air Laut Asin?

(Kenapa air laut asin? Foto: Oceanclock)

Alasan kenapa air laut asin karena kadar garam atau salinitas yang sangat tinggi, yakni sekitar 3,5%. Kandungan garam tersebut di antaranya klorida sebesar 55%, sulfat 8%, natrium 31%, magnesium 4%, potasium 1%, serta bikarbonat, bromida, asam borat, florida, strontium yang jumlahnya sekitar 1%. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua air laut memiliki kadar garam yang sama pada setiap tempatnya.

Lantas, dari mana kandungan garam dari air laut tersebut. Kandungan garam pada air laut berasal dari sejumlah proses dan fenomena alam, yang menimbulkan garam dan mineral-mineral tersebut masuk ke laut dan menyebabkan air laut menjadi asin.

Rasa asin dari air laut berasal dari proses alami yang kompleks dengan berbagai faktornya seeprti curah hujan, aliran air tawar, penguapan, dan proses geologi. Sehingga, kandungan garam dalam air laut berasal dari mineral yang terkikis dari perairan dan bahan organik yang terurai dari makhluk laut.

