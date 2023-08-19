Gaya Dinar Candy Pakai Busana Hijau Minim di Pantai, Gak Takut Diculik Tah?

ARTIS cantik Ai Dinar Miswari atau yang dikenal dengan nama Dinar Candy memang tengah terlibat percekcokan dengan Pamela Safitri. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk bertarung di ring tinju di Bali.

Terlepas dari konflik tersebut, DJ cantik ini memang kerap memamerkan penampilannya di Instagram. Tidak heran jika foto tersebut kerap mengundang komentar dari netizen.

Seperti baru-baru ini, pemilik nama asli Ai Dinar Miswari itu mengunggah foto terbarunya saat jalani pemotretan. Dia tampil seksi memakai busana minim warna hijau saat pose di pantai.

“Pantai,” tulis Dinar seperti dikutip dari Instagram @dinar_candy.