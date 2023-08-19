Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Patricia Schuldtz, Calon Mantu Tommy Soeharto yang Jadi DJ

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |01:37 WIB
Potret Cantik Patricia Schuldtz, Calon Mantu Tommy Soeharto yang Jadi DJ
Patricia Schuldtz. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRA Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur, memang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Patricia Schuldtz. Keduanya pun tertangkap menemani Darma Mangkuluhur nonton Jakarta E-Prix 2023 pada bulan Juni kemarin.

Saat itu, keduanya tampak mesra dan saling menggandeng satu sama lain, lengkap dengan kacamata hitamnya. Tak ayal, sosok perempuan cantik ini pun menjadi pembicaraan para netizen.

Pasalnya, Cendana dikenal sebagai keluarga elit dan jarang terekspos terlebih perihal asmara. Penasaran bagaimana penampilan perempuan yang digadang-gadang menjadi calon mantu Tommy Soeharto ini?

Patricia Schuldtz

Tak hanya paras cantik, Patricia Schuldtz juga memiliki body goals idaman. Hal ini membuat gayanya nyaris selalu kece apapun outfit yang dikenakan. Seperti penampilannya kali ini, yang dilansir dari Instagram pribadinya @pschuldtz,

Patricia memadukan halterneck top berwarna pink dengan celana panjang putih. Kece banget bukan? Dikenal sebagai DJ cantik dengan gaya penampilannya yang modis dan seksi. Profesi Patricia tersebut membuat publik semakin penasaran terhadap sosoknya.

Baca Selengkapnya: 6 Potret Patricia Schuldtz, DJ Cantik Calon Mantu Tommy Soeharto

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
