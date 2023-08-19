Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Nyentrik, Nikita Mirzani Tampil dengan Gaya Rambut Twisted yang Kece Abis!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |20:34 WIB
Nyentrik, Nikita Mirzani Tampil dengan Gaya Rambut Twisted yang Kece Abis!
Nikita Mirzani (Foto : Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

NIKITA Mirzani salah satu artis yang kehidupannya selalu jadi sorotan. Tak hanya tentang kehidupan pribadinya yang selalu menuai kontroversi, tapi juga penampilannya yang selalu terlihat seksi dan nyentrik.

Seperti pada postingan terbarunya, Nikita tampil kece dengan gaya rambut Twisted Cornrow. Dia mengunggah beberapa foto sambil menunjukkan body goalsnya.

"Panas dikit ngeluh, hujan dikit ngeluh, nyaman dikit sayang. Jyakh," tulis Nikita Mirzani dalam postingannya seperti dikutip di Instagram @nikitamirzanimawardi_172.

Penasaran seperti apa potret Nikita Mirzani dengan rambut barunya? Berikut rangkumannya, Sabtu (19/8/2023).

1. Tampil dengan rambut baru

Nikita Mirzani

Potret Nikita Mirzani tampil dengan rambut baru. Dia terlihat nyentrik dengan rambut twisted cornrow. Rambut itu dikepang dua dengan tambahan rambut palsu sehingga nampak lebih panjang.

Nikita terlihat memakai crop top putih dan menambahkan aksesori kaling serta anting. Dia pose menyamping dengan wajahnya yang terlihat makin glowing.

"Niki sumpah deh lo mirip banget sama Megan Fox," kata @kupar***

"Niki Minaj versi Indonesia," tambah @alvinjon***

2. Foto OOTD

Nikita Mirzani

Pada foto selanjutnya Nikita tunjukkan gaya stylishnya lewat foto OOTD. Niki tampil casual memakai crop top putih dipadukan dengan palazzo dan rubber sandals.

Dia juga membawa tas merah sambil pose bersandar di depan lift. Gayanya keren banget yah?

"Ya ampun anak perawan mana nih?," tanya @mommy***

"Kakak Niki kayak umur 25-an," sambung @tamara***

Halaman:
1 2
      
