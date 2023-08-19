4 Makanan yang Pantang Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi, Pastikan Hindari Daging Merah

PENDERITA kolesterol tinggi tentu wajib mengatur pola makannya untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Sebab ada beberapa makanan yang memicu lonjakan kolesterol dalam darah yang berujung pada masalah kesehatan.

Tubuh seseorang akan merasa pegal pegal dan nyeri otot yang dapat menganggu saat bekerja karena adanya asupan makanan yang tidak baik ke dalam tubuh. Lantas makanan apa saja yang pantang dikonsumsi bagi penderita kolesterol tinggi?

Dilansir dari halaman resmi health.harvard, Senin (21/08/2023) berikut makanan yang pantang dikosumsi jika bagi penderita kolestrol tinggi.

1. Kurangi konsumsi daging merah

Daging sapi, babi, dan domba umumnya tinggi akan lemak jenuh. Potongan daging seperti hamburger, tulang iga, potongan daging babi, dan daging panggang memiliki kandungan lemak tertinggi. Anda tidak harus menghindari daging sama sekali, cukup makan sesekali saja.

Batasi diri Anda dengan memakan sesuai porsi 300 gram dan disarankan pilih potongan yang lebih ramping seperti sirloin, daging babi, atau filet mignon. Lebih baik lagi, ganti daging dengan protein yang lebih rendah lemak jenuh dan kolesterol, seperti ayam tanpa kulit atau dada kalkun, ikan, dan kacang-kacangan.

2. Dilarang konsumsi makanan yang digoreng

Makanan yang telah dicelupkan ke dalam penggorengan, seperti sayap ayam, stik mozzarella, dan onion ring dapat memicu kolesterol tinggi. Menggoreng meningkatkan kepadatan energi, atau jumlah kalori makanan.

Jika Anda menyukai gorengan yang renyah, gunakan air fryer dan tambahkan sedikit minyak zaitun ke dalam makanan. Atau panggang makanan seperti irisan kentang dan ayam pada suhu tinggi hingga berwarna cokelat keemasan.

3. Kurangi konsumsi daging olahan

Hot dog, sosis, dan bacon menggunakan potongan daging merah yang kaya akan kolsterol dan memiliki lemak jenuh. Bacon dan sosis yang dibuat dengan kalkun atau ayam mungkin tampak lebih sehat, dan kolesterolnya agak lebih rendah daripada versi daging merah, tetapi makanan tersebut tetap tidak bebas kolesterol.