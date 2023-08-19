Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pengertian Multistage Fitness Test Berikut Prosedur dan Manfaat

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:30 WIB
PENGERTIAN Multistage Fitness Test berikut prosedur dan manfaat akan dijelaskan dalam artikel berikut. Multistage Fitness Test atau MFT memiliki nama lain di antaranya, bleep test, beep test, pacer test, lager-test atau 20 meter shuttle run test. Multistage Fitness Test biasanya digunakan untuk mengetes kebugaran seseorang dengan prosedur tertentu.

Pengertian Multistage Fitness Test

Mengutip Pramata (2016) dalam Jurnal Kesehatan Olahraga, pengertian Multistage Fitness Test adalah salah satu cara yang digunakan oleh para trainers dan pelatih olahraga untuk menghitung VO2Max jumlah maksimum oksigen yang dapat manusia gunakan selama berolahraga seorang atlet.

Multistage fitness

Multistage Fitness Test merupakan pengembangan untuk mengetes respon kardiovaskular seseorang terhadap aktivitas aerobik. Sehingga, sangat berguna untuk mengukur tingkat kebugaran pada atlet olahraga dalam beberapa cabang olahraga seperti rugby, sepakbola, handball, hockey, tenis, dan sebagainya. Bisa juga digunakan untuk mengukur kebugaran siswa maupun mahasiswa.

Prosedur Multistage Fitness Tes

Prosedur Mulistage Fitness Test cukup sederhana, kamu hanya perlu berlari dalam jarak 20 m di tempat yang datar dan rata. MFT atau beep test ini biasanya dilakuakn di lapangan olahraha atau fasilitas olahraga khusus.

Prosedur MFT lain yakni mempersiapkan sejumlah peralatan, seperti audio khusus yang bisa diunduh di internet atau diputar lewat YouTube sebelum menghitung VO2 max. Cone dan plester juga diperlukan untuk menandakan jarak 20 m. Juga kertas dan balpoin untuk mencatat hasil peserta yang mengikuti beep test.

Memahami peraturan dan mempersiapkan diri dengan melakukan pemanasan ringan untuk meminimalisir risiko cedera, juga merupakan prosedur MFT yang perlu dilakukan.

