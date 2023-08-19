Deretan Sayuran yang Tidak Boleh Dikonsumsi Secara Mentah, Jadi Rumah bagi Cacing Pita

SAYURAN dan buah-buahan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tidak hanya dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat, namun mengonsumsi buah-buahan dan sayuran akan membuat kesehatan tubuh jauh lebih optimal.

Ada berbagai macam cara untuk mengonsumsi buah maupun sayuran, seperti dimasak, dibuat minuman, ataupun dimakan secara mentah.

Namun, baru-baru ini diketahui, salah satu Ahli menyebutkan bahwa ada sayuran yang tidak boleh dikonsumsi secara langsung dalam keadaan mentah. Hal ini karena adanya parasit dan bakteri didalam sayuran tersebut sehingga akan menimbulkan beberapa dampak bagi kesehatan.

“Mereka (buah-buahan dan sayuran) adalah rumah bagi parasit dan bakteri seperti E coli atau bahkan cacing pita dan telur cacing pita,” kata Dr Dimple Jangda, seorang ahli Ayurveda.

Dalam unggahan di akun Instagram miliknya Dr Dimple Jangda juga menjelaskan bahwa parasit, bakteri, atau bahkan cacing pita yang terdapat pada sayuran bisa masuk ke dalam usus, aliran darah, dan bahkan otak. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penyakit yang serius.

“Mereka (parasit, bakteri, cacing pita) dapat menyebabkan penyakit yang serius seperti sistiserkosis, kejang, sakit kepala, kerusakan hati, dan bahkan kista yang terdapat pada otot,” ucap Dr Dimple Jangda.

Lantas sayuran seperti apa yang tidak dapat dikonsumsi secara mentah?

Dilansir dari Indian Express, Senin (21/8/2023). Berikut daftar sayuran yang tidak dapat dikonsumsi secara mentah :

1. Daun Colocasia

Untuk mengkonsumsi daun tersebut disarankan untuk merebusnya terlebih dahulu ke dalam air panas sebelum di makan. Karena sayuran tersebut diduga memiliki tingkat oksalat yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan.

Untuk itu, dianjurkan jika ingin mengkonsumsi sayuran tersebut lebih baik untuk direbus terlebih dahulu karena akan membuat kandungan oksalat tersebut berkurang. Hal itu pun juga berlaku kepada sayuran bayam dan kangkung.

2. Kubis

Kubis dikenal sering menyimpan cacing pita dan telur cacing pita didalamnya. Meskipun sayuran tersebut sudah diberikan insektisida, akan tetapi cacing pita tersebut dapat lolos, sehingga tidak bisa hilang hanya dengan dicuci saja.

Harus dilakukan perebusan dengan menggunakan air panas dengan baik, maka sayuran yang mengandung goitrogen tersebut tidak akan menimbulkan tiroid.