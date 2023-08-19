Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Deretan Sayuran yang Tidak Boleh Dikonsumsi Secara Mentah, Jadi Rumah bagi Cacing Pita

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |08:00 WIB
Deretan Sayuran yang Tidak Boleh Dikonsumsi Secara Mentah, Jadi Rumah bagi Cacing Pita
Sayuran yang tidak dapat dikonsumsi secara mentah. (Foto: Freepik.com).
A
A
A

SAYURAN dan buah-buahan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tidak hanya dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat, namun mengonsumsi buah-buahan dan sayuran akan membuat kesehatan tubuh jauh lebih optimal.

Ada berbagai macam cara untuk mengonsumsi buah maupun sayuran, seperti dimasak, dibuat minuman, ataupun dimakan secara mentah.

Namun, baru-baru ini diketahui, salah satu Ahli menyebutkan bahwa ada sayuran yang tidak boleh dikonsumsi secara langsung dalam keadaan mentah. Hal ini karena adanya parasit dan bakteri didalam sayuran tersebut sehingga akan menimbulkan beberapa dampak bagi kesehatan.

“Mereka (buah-buahan dan sayuran) adalah rumah bagi parasit dan bakteri seperti E coli atau bahkan cacing pita dan telur cacing pita,” kata Dr Dimple Jangda, seorang ahli Ayurveda.

Dalam unggahan di akun Instagram miliknya Dr Dimple Jangda juga menjelaskan bahwa parasit, bakteri, atau bahkan cacing pita yang terdapat pada sayuran bisa masuk ke dalam usus, aliran darah, dan bahkan otak. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penyakit yang serius.

“Mereka (parasit, bakteri, cacing pita) dapat menyebabkan penyakit yang serius seperti sistiserkosis, kejang, sakit kepala, kerusakan hati, dan bahkan kista yang terdapat pada otot,” ucap Dr Dimple Jangda.

Sayuran

Lantas sayuran seperti apa yang tidak dapat dikonsumsi secara mentah?

Dilansir dari Indian Express, Senin (21/8/2023). Berikut daftar sayuran yang tidak dapat dikonsumsi secara mentah :

1. Daun Colocasia

Untuk mengkonsumsi daun tersebut disarankan untuk merebusnya terlebih dahulu ke dalam air panas sebelum di makan. Karena sayuran tersebut diduga memiliki tingkat oksalat yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan.

Untuk itu, dianjurkan jika ingin mengkonsumsi sayuran tersebut lebih baik untuk direbus terlebih dahulu karena akan membuat kandungan oksalat tersebut berkurang. Hal itu pun juga berlaku kepada sayuran bayam dan kangkung.

2. Kubis

Kubis dikenal sering menyimpan cacing pita dan telur cacing pita didalamnya. Meskipun sayuran tersebut sudah diberikan insektisida, akan tetapi cacing pita tersebut dapat lolos, sehingga tidak bisa hilang hanya dengan dicuci saja.

Harus dilakukan perebusan dengan menggunakan air panas dengan baik, maka sayuran yang mengandung goitrogen tersebut tidak akan menimbulkan tiroid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement