5 Manfaat Madu bagi Kesehatan, Bisa Sembuhkan Sinus hingga Eksim

MADU merupakan subtansi makanan manis yang dihasilkan oleh lebah. Selain rasanya lezat, madu memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Mulai dari kandungan vitamin A (retinol), vitamin B kompleks, vitamin C, serta beberapa senyawa aktif, seperti flavonoid dan asam fenolik.

Kandungan-kandungan tersebut dapat membantu menyehatkan tubuh kita, baik untuk kesehatan di dalam tubuh maupun tuhuh bagian luar.

Lantas apa saja manfaat madu untuk kesehatan? Merangkum dari Pinkvilla, Sabtu (19/8/2023), berikut ulasannya.

1. Membantu mengatasi eksim

Eksim adalah penyakit kulit yang menyebabkan kulit merah, gatal, dan bersisik. Kondisi ini akan membuat seseorang merasa tidak nyaman melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu cara untuk mengatasinya yakni dengan mencampurkan madu mentah dan minyak zaitun.

Kemudian, oleskan bahan tersebut kepada kulit yang terkena penyakit eksim. Bisa juga menambahkan gandum ke dalam campuran madu dan zaitun untuk menghilangkan sel-sel kulit mati.

2. Menyembuhkan sinus

Seperti yang kita ketahui polusi udara di Indonesia sedang memburuk. Hal ini kerap menyebabkan seseorang mengalami sinus. Keadaan ini membuat seseorang jadi sulit bernafas. Salah satu cara untuk menyembuhkannya yakni dengan mengonsumsi madu.

Antibakteri dan antiseptik yang secara alami ada dalam madu dapat membantu membersihkan infeksi dan mengurangi peradangan. Madu juga menenangkan tenggorokan, mengurangi batuk, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

3. Menambah energi

Madu terkenal sebagai sumber energi alami karena gula alami yang ada di dalamnya belum diproses. Jadi, kandungan gula alami akan langsung memasuki aliran darah dan dapat memberikan energi yang cepat. Apalagi jika dibarengi dengan olahraga.