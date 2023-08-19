Tingkatkan Layanan Kesehatan, Klinik Pratama MNC Medical Center Diresmikan

KLINIK Pratama MNC Medical Center telah dibuka dan diresmikan Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo dan Chairman MNC Group Hary Tanoeseodibjo, Jumat (18/08/2023).

“Klinik Pratama MNC Medical Center adalah fasilitas kesehatan yang bisa digunakan oleh siapa pun di lingkungan MNC Center. Jadi, bisa karyawan, tamu, dari unit-unit yang ada di sini, bisa dari tamu Park Hyatt, juga masyarakat sekitar,”ujar Hary seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Sabtu (19/08/2023). “Karena MNC Center luar dengan karyawan lebih dari 9.000 lebih dan dengan tamu bisa 10.000 lebih. Apalagi kalau ada acara di forumnya Park Hyatt, itu bisa banyak. Masjid pun kalau setiap hari Jumat bisa 1.000 lebih,”imbuhnya.

Hary mengungkapkan akan terus meningkatkan layanan kesehatan. “Kami akan meningkatkan pelayanan kepada publik. Salah satunya, terkait BPJS Kesehatan, sehingga ke depannya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat sekitar,”tegasnya. “Kita akan terus tingkatkan, karena kesehatan itu sangat penting.”