Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Anak-Anak Berisiko Terkena Pneumonia Akibat Polusi Udara, Begini Penjelasan Spesialis Paru

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:30 WIB
Anak-Anak Berisiko Terkena Pneumonia Akibat Polusi Udara, Begini Penjelasan Spesialis Paru
Anak-anak berisiko berisiko terkena pneumonia akibat polusi udara. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ANAK-anak menjadi salah satu golongan yang rentan terhadap paparan polusi udara. Bahkan tak sedikit dari mereka yang terdampak akibat kejadian tersebut.

Menurut dokter spesialis paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Dr. dr. Erlina Burhan, hal ini dikarenakan bagian paru-paru anak masih berkembang.

Hal ini lah yang membuat anak-anak cenderung bernapas lebih cepat dan bisa menghirup udara berpolusi lebih banyak.

“Kenapa anak-anak lebih berisiko terhadap polusi udara? Karena paru-parunya masih berkembang. Mereka juga bernapas lebih cepat, yang artinya menghirup udara berpolusi lebih banyak,” tutur dr. Erlina.

Pneumonia

Berbagai masalah kesehatan yang cukup serius bisa mengancam kesehatan anak-anak jika terus menerus terpapar polusi. Mulai dari iritasi, peradangan, bronkitis, bahkan pneumonia.

“Jika paru-paru sang anak terus menerus terpapar polusi? Akan terjadi iritasi, peradangan, batuk pilek yang berulang sampai terjadi bronkitis, dan sesak serupa asma yang sebabkan anak jadi tidak fit serta kurang lincah,” tutur dr.Erlina.

“Bahkan, anak bisa mengalami pneumonia apabila ada kuman atau virus yang terhirup. Apabila anak memiliki pneumonia, biasanya perlu dirawat inap,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement