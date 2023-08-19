9 Fakta Bahaya Polusi Udara, Paru-Paru Menghitam hingga Risiko Kelahiran Prematur

POLUSI udara tengah menjadi sorotan masyarakat belum lama ini. Bahkan, kini banyak masyarakat yang sudah mulai merasakan dampaknya terhadap gangguan kesehatan, khususnya masalah pernapasan.

Terkait kasus tersebut, dokter spesialis paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Dr. dr. Erlina Burhan, mengungkapkan beberapa fakta terkait bahaya polusi udara.

Apa saja itu? Berikut diantaranya, dilansir dari akun sebuah utas di akun Twitternya, @erlinaburhan, Sabtu, (19/8/2023).

1. Paru-paru mengalami peradangan

Dalam cuitannya, dr.Erlina membagikan sebuah contoh berupa potret hasil rontgen seorang remaja di India yang terpapar polusi udara. Dalam hasil rontgen itu terlihat, di bagian paru-paru remaja tersebut terdapat bagian berwarna warna putih yang menunjukkan adanya peradangan.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa menyebabkan terganggunya pertukaran oksigen dan karbondioksida di bagian tersebut.

“Ini adalah foto rontgen paru-paru seorang remaja India yang terpapar polusi udara. Ada peradangan di kedua lapangan paru-paru dengan adanya bagian yang memadat (bagian berawan warna putih) yang mengakibatkan terganggunya pertukaran oksigen dan karbondioksida di bagian tersebut,” tulisnya.

2. Penyempitan saluran napas

Dokter Erlina juga menyebut, saat terpapar polusi udara, yang terjadi di dalam saluran napas dan paru-paru, ternyata juga bisa memicu penyempitan saluran napas.

“Apa dampak polusi udara hingga paru-paru terganggu? Menginflamasi dan mengiritasi jaringan paru-paru yang mengakibatkan penyempitan saluran napas,” tuturnya.

3. Merusak jaringan paru-paru

Bahaya polusi udara bagi paru-paru selanjutnya adalah bisa merusak sel jaringan paru-paru itu sendiri. Menurut dr.Erlina, hal tersebut terjadi karena adanya paparan polutan dari polusi udara yang mengendap di dalam paru-paru.

“Polutan juga dapat mengendap di dalam paru-paru. Paparan tersebut dapat merusak sel jaringan paru-paru. Fakta lain, polutan bisa menurunkan elastisitas paru (sulit l mengembang untuk serap oksigen) dan gangguan pertukaran gas,” tuturnya.

4. Jenis partikel di dalam polusi udara

Bagi Anda yang bertanya-tanya, mengapa polusi udara bisa begitu berbahaya bagi kesehatan, terutama untuk organ pernapasan? Hal tersebut adalah karena polusi memiliki berbagai macam jenis partikel yang berbahaya.

“Apa partikel/zat yang ada di dalam polusi udara ? Polutan, terutama partikel halus (PM 2.5), yang dapat mengendap di paru-paru. Lainnya ada nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2), ozon (O3), dan karbon monoksida (CO),” tutur dr. Erlina.

5. Polusi udara bisa mengubah warna paru-paru

Fakta mengerikan lainnya terkait bahaya polusi udara adalah bisa mengubah warna paru-paru seseorang. Saat lahir, paru-paru seseorang berwarna merah muda. Namun, seseorang yang telah terpapar polusi udara cenderung memiliki paru-paru berwarna hitam.

Apakah ada perubahan warna atau tekstur dari paru-paru akibat terpapar polusi udara?

"Saat lahir, paru-paru kita berwarna merah muda. Namun akibat dampak polusi, warnanya bisa berubah menjadi hitam,” ungkap dr.Erlina.