Deretan Wisata Menarik Instagenic di Bali, Bikin Liburan Makin Berkesan

TERDAPAT banyak tempat wisata menarik instagramable yang bisa dieksplor di Bali. Berbagai spot foto menarik dengan pemandangan Bali yang memesona, akan membuat liburan Anda di Pulau Dewata ini kian berkesan dan menyenangkan.

Melansir dari berbagai sumber, berikut tiga spot wisata hits, menarik dan instagramable di Bali yang bisa Anda kunjungi.

Bali Handara Gate

Bali Handara Gate sebenarnya adalah pintu masuk ke salah satu resort yang cukup terkenal di Bali, dan memiliki lapangan golf yang berlokasi di Jalan Raya Singaraja & Denpasar, Kabupaten Buleleng, Bali.

(Foto: IG/@thewanderlustjetsetter)

Daya tarik dari tempat ini adalah pura sebagai pintu masuknya, kemudian di sekitarnya terdapat pepohonan hijau dan rindang. Tak sedikit wisatawan yang berswafoto di tempat ini, karena spotnya menarik serta instagramable.

Sebagai tips agar hasil foto lebih eye catching, gunakan pakaian bewarna cerah atau motif-motif cantik atau nyentrik.

Pantai Kelingking

Selanjutnya Pantai Kelingking yang sudah tidak asing bagi para traveler. Berlokasi di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Pantai Kelingking (Foto: IG/@sutarahady)

Spot di pantai ini sangat indah. Anda bisa melihat pemandangan dari atas, laut yang biru serta deretan tebing-tebing bebatuan yang berbentuk bukit.

Jika sampai ke puncak, tak lupa mengabadikan foto dengan background Pesona pantai Kelingking yang pemandangannya sangat epik dan cantik. Namun Anda harus berhati-hati, karena di puncak cukup curam.