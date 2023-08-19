Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rute Bus Transjakarta Koridor 7 Kampung Rambutan-Kampung Melayu, Jalan Mana Saja Dilalui?

Yesica Kirana , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:01 WIB
Rute Bus Transjakarta Koridor 7 Kampung Rambutan-Kampung Melayu, Jalan Mana Saja Dilalui?
Bus Transjakarta Koridor 7 Kampung Rambutan-Kampung Melayu (Foto: IG/@buswayfansclub)
RUTE Bus Transjakarta koridor 7 perjalanannya dimulai dari Halte Kampung Rambutan hingga Kampung Melayu, dan sebaliknya.

Rute ini dilayani bus reguler BRT, dalam peta diberi tanda warna pink tua. Koridor 7 ini memiliki 14 halte pemberhentian dengan tarif ongkos seharga Rp3.500.

Mengutip laman busway.id, Transjakarta Koridor 7 adalah koridor bus Transjakarta yang beroperasi dengan jurusan Terminal Kampung Melayu sampai Terminal Kampung Rambutan.

Transjakarta Koridor 7

Bus Transjakarta koridor 7 memulai perjalanan dari Halte Kampung Rambutan, Tanah Merdeka, Flyover Raya Bogor, RS Harapan Bunda, Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Kramat Jati, PGC 1, BKN, Cawang UKI, BNN, Cawang Otista, Gelanggang Remaja, Bidara Cina, hingga Kampung Melayu dan juga sebaliknya.

Koridor ini adalah satu-satunya koridor Transjakarta yang tidak terintegrasi dengan KRL Jabodetabek karena jarak antara stasiun BRT Kampung Melayu dengan stasiun KRL terdekatnya, yaitu Stasiun Tebet cukup jauh.

Jenis bus yang melayani koridor 7 ini yakni Hino RK8 JSKA-NHU R260 (J08E-UF), biru (PPD, beroperasi penuh di Koridor 7).

Telusuri berita women lainnya
