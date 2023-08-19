Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Begini Cara Booking Tiket Pesawat via Online dan Offline Tanpa Ribet

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |04:03 WIB
Dear Traveler, Begini Cara Booking Tiket Pesawat via Online dan Offline Tanpa Ribet
Ilustrasi booking tiket pesawat online (Foto: Dhiefa)
A
A
A

KINI banyak cara untuk bertransaksi, termasuk memesan atau membeli tiket pesawat. Terdapat dua alternatif, yakni via online dan juga online.

Anda tinggal memilih salah satunya, jalur mana yang akan digunakan untuk membooking tiket pesawat.

Lalu bagaimana cara memesan atau booking tiket pesawat di keduanya, baik secara online maupun offline. Berikut dua langkah yang bisa Anda lakukan, tanpa harus kesulitan alias ribet.

Online

Cara mudah dan kekinian yaitu memesan tiket lewat kecanggihan teknologi, yaitu online. Anda bisa menggunakan beberapa aplikasi pemesanan, seperti Mister Aladin. Bisa juga langsung mem-bookingnya di situs resmi masing-masing maskapai penerbangan.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Caranya, Anda masuk ke aplikasi atau situs resmi maskapai penerbangan. Klik booking pesawat, lalu isi data diri mulai dari nama sesuai KTP, alamat hingga seat yang dipilih. Selanjutnya ikuti petunjuknya.

Setelah data-data dan seat sudah selesai, maka Anda tinggal melakukan pembayaran. Bisa menggunakan mobile banking, di mana saat akan pembayaran akan ada kode transaksi yang kemudian dimasukan ke dalam mobile banking melalui fitur virtual account.

Offline

Selanjutnya adalah booking pesawat secara langsung atau offline. Pertama melalui call center, karena setiap maskapai penerbangan pasti memiliki call center yang digunakan yakni sebagai jalur komunikasi langsung antara representatif perusahaan penerbangan dengan pelanggan.

