5 Fakta Menarik Kucing Hitam yang Kerap Dianggap Pembawa Sial

MUNGKIN Anda pernah melihat kucing hitam di sekitar rumah, dan cenderung merasa takut beradu tatap dengannya.

Ya, kebanyakan orang memang takut saat bertemu kucing hitam. Warnanya yang gelap di sekujur tubuh memang terkesan lebih menakutkan ketimbang kucing berbulu terang.

Terlebih untuk mereka yang percaya takhayul bahwa kucing hitam adalah petanda kesialan atau bahkan jelmaan makhluk halus.

Namun jangan salah, melansir Hindustan Times, beberapa peradaban justru menganggap kucing hitam ini sebagai pembawa keberuntungan.

Nah, makanya jangan langsung negatif thinking jika melihat anak bulu berwarna hitam ini ya.

(Foto: Unsplash)

Sebab, mereka sebenarnya sangat istimewa lho! Untuk lebih yakin, berikut 5 fakta menarik soal kucing hitam yang kerap dianggap sebagai pembawa sial;

1. Simbol keberuntungan

Di banyak negara, kucing hitam mungkin dipandang negatif. Tapi beberapa budaya memandang anabul ini sebagai simbol keberuntung. Bahkan kucing hitam disebut mewakili kemakmuran, keberuntungan dalam cerita rakyat Jepang.

2. Simbol sejarah

Ada yang menganggap kucing hitam sebagai kesialan, tapi hal ini tidak berlaku bagi bangsa Mesir Kuno. Kucing berbulu gelap itu justru dipuja sebagai bentuk perlindungan.

Anggapan kucing hitam membawa sial atau simbol keberuntungan dikatakan Hindustan Times datang dari kebudayaan setiap peradaban.