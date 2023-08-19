Kepincut Kuliner Khas Sumba NTT, Sandiaga Uno: Rasanya Mantap!

DI SELA kunjungan kerja ke Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memuji kualitas kuliner daerah tersebut.

Ia tak menyangka jika kuliner khas Sumba tidak kalah dengan kualitas destinasi wisata alam yang ada di sana.

"Enggak cuma alamnya, kuliner Sumba juga ternyata juara," kata Sandi, dikutip dari akun instagramnya, @sandiuno.

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Instagram/@sandiuno)

Saat kunjungan kerja ke Sumba beberapa hari lalu kata Sandi, dirinya dijamu langnsung oleh Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade.

"Ada beberapa kuliner khas Sumba yang saya coba, seperti sop daging dan bubur khas Sumba, ro’o luwa, rasanya sungguh mantaaap," lanjut mantan Wagub DKI Jakarta ini.

Menurut dia, jika kuliner Sumba ini terus dipromosikan, dirinya optimistis potensi alam dan kuliner daerah itu dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.