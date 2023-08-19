Resep Galantin Ayam Spesial ala Chef Devina Hermawan, Kuliner Enak yang Langka

MENU berbahan dasar ayam memang tidak pernah salah. Apalagi, daging ayam merupakan salah satu makanan favorit sejuta umat.

Namun, bagi kamu yang bosan makan ayam dengan olahan yang begitu-begitu saja, cobain deh sajian Galantin Ayam.

Sajian Galantin sendiri merupakan warisan kuliner era kolonial yang dahulu kala dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia.

Sayangnya, kini kuliner era kolonial ini semakin jarang ditemui dan hanya disajikan di restoran-restoran legendaris yang usianya sudah cukup lama.

Tapi, kamu tak perlu khawatir karena cara membuat Galantin tidaklah terlalu sulit dan bisa dicoba buat sendiri dirumah menggunakan bahan baku daging ayam yang lebih mudah ditemukan dan ekonomis.

Nah, berikut resep Galantin Ayam Spesial yang ekonomis tapi mewah ala chef Devina Hermawan, dilansir dari akun Instagramnya, @devinahermawan, Sabtu (19/8/2023).

Resep Galantin Ayam (untuk 8-9 porsi)

Bahan marinasi basah:

1kg paha ayam filet dengan kulit

3 sdm gula pasir

1,5 sdm garam

1sdt merica

900 ml air

2 sdm kecap asin

Bahan galantine paste :

350 gr paha ayam filet

1 sdt kaldu ayam bubuk