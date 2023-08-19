Apakah Labu Siam Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak Faktanya

APAKAH labu siam baik untuk penderita asam urat? Jawabannya akan diulas dalam artikel di bawah ini. Penderita asam urat harus berhati-hati dalam menjaga pola makan, karena salah satu penyebab asam urat tinggi adalah makanan yang mengandung purin tinggi. Seperti di antaranya sayuran-sayuran hijau dan daging merah.

Lantas, apakah labu siam baik untuk penderita asam urat? Atau justru sebaliknya? Mengutip berbagai sumber pada Selasa (15/8/2023), labu siam adalah sayuran yang justru direkomendasikan untuk penderita asam urat karena kandungannya yang bermanfaat untuk mengatasi penyakit asam urat.

(Apakah Labu Siam Baik untuk Penderita Asam Urat? Foto: Timesofindia)

Labu Siam Aman untuk Asam Urat

Dalam 200 gr labu siam, dapat memberikan 14% dari kebutuhan serat harian. Labu siam juga memiliki kandungan vitamin C, asam folat dan vitamin K, vitamin B6, mangan, seng, kalium dan magnesium.

Labu siam juga rendah kalori, lemak, natrium, dan karbohidrat. Kandungan antioksidan seperti quercetin dan myricetin dalam labu siam juga dapat melindungi sel-sel tubuh dari efek berbahaya radikal bebas.

Menurut jurnal kesehatan dipublikasi oleh Davao Medical School Foundation, mengonsumsi labu siam dapat membantu mengurangi kadar asam urat dalam penelitian yang dilakukan terhadap kelinci. Ekstrak labu siam yang diberikan pada kelinci dengan kadar asam urat tinggi dapat mengurangi kadar asam urat tubuh hingga 25%.

Para peneliti juga menyebut bahwa manfaat labu siam bagi kesehatan karena tingginya kandungan vitamin, mineral, dan serat yang ada dalam labu siam. Berbagai kandungan ini bisa membuat proses metabolisme tubuh menjadi semakin lancar. Hal ini bisa membantu proses peluruhan zat asam urat di dalam tubuh menjadi lebih maksimal.